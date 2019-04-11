26.80 / 27.00 30.18 / 30.33
Киев: +7
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Разница даст о себе знать: Тымчук рассказал, почему успешной Украине будет сложно вернуть Донбасс

7:01 12 апреля 2019 1155
Здание в оккупированной Горловке
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине не верят в оптимистичные заявления о возможности так называемого «мирного» возвращения оккупированного Донбасса, когда наша страна станет экономически сильным государством. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат («Народный фронт») Дмитрий Тымчук.

Такой вариант развития событий он назвал тупиковым и провел параллель с Южной и Северной Кореями.

«Разница в экономическом развитии даст о себе знать. Это будет все равно как если бы объединились Северная и Южная Кореи», — заявил Тымчук, призвав начинать объединение Украины уже сейчас.

А самым важным условием для этого является создание условий для реинтеграции Донбасса в Украину.

Полный текст заявлений Тымчука читайте в его интервью «ФАКТАМ» «Медведчук ведет двойную игру: Тымчук о возвращении Донбасса в Украину».

Напомним, Тымчук озвучил предложения к депутатам Верховной Раде по законодательному обеспечению возвращения Донбасса.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины