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Разница даст о себе знать: Тымчук рассказал, почему успешной Украине будет сложно вернуть Донбасс
В Украине не верят в оптимистичные заявления о возможности так называемого «мирного» возвращения оккупированного Донбасса, когда наша страна станет экономически сильным государством. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат («Народный фронт») Дмитрий Тымчук.
Такой вариант развития событий он назвал тупиковым и провел параллель с Южной и Северной Кореями.
«Разница в экономическом развитии даст о себе знать. Это будет все равно как если бы объединились Северная и Южная Кореи», — заявил Тымчук, призвав начинать объединение Украины уже сейчас.
А самым важным условием для этого является создание условий для реинтеграции Донбасса в Украину.
Полный текст заявлений Тымчука читайте в его интервью «ФАКТАМ» «Медведчук ведет двойную игру: Тымчук о возвращении Донбасса в Украину».
Напомним, Тымчук озвучил предложения к депутатам Верховной Раде по законодательному обеспечению возвращения Донбасса.
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