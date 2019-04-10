Медведчук ведет двойную игру: Тымчук о возвращении Донбасса в Украину

Украина

Оппозиционный политик и кум российского президента Виктор Медведчук заявил, что оккупированные территории Донбасса могут вернуться в состав Украины при условии, если им будет предоставлена автономия. Насколько возможно такое развитие событий? У президента Петра Порошенко ответили, что Донецк и Луганск вернутся в состав Украины, но не на условиях, выгодных Кремлю. «Донецк и Луганск, как и любой другой регион, не могут и не будут блокировать наш путь в Евросоюз и НАТО. Минские соглашения, кстати, определяют особенности местного самоуправления двух оккупированных регионов (для их плавного возвращения в юридическое поле Украины), но там нет ни слова об автономии», — заявила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

О том, что принесет Украине возвращение временно оккупированных территорий, а также о проблемах этого процесса рассказал «ФАКТАМ» координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.

— Сейчас бюджет Украины может просто не выдержать этого возвращения. Нужно восстанавливать почти полностью разрушенную инфраструктуру, социальную сферу, — говорит Дмитрий Тымчук. — Нам самостоятельно это не под силу. Мы пока даже приблизительно не можем назвать суммы, которые пойдут на восстановление Донбасса. Остается, что называется, уповать на помощь Запада. Также есть надежда на то, что в восстановлении примет участие и Россия.

— Считаете, это возможно?

— Вполне. Есть решения международных судов, в которых Россия де-факто признана государством-агрессором. Но решения судов — это одно. Нам нужно постоянно вести диалог с европейскими партнерами, чтобы у них не оставалось сомнений в том, кто именно является причиной плачевного положения Донбасса. Уверен, что нам удастся заставить Европу признать очевидный факт.

— Какие цели преследует Виктор Медведчук, делая заявления о возможном возвращении Донбасса в состав Украины?

— По-моему, Медведчук ведет двойную игру. Во-первых, это принуждение к сценарию, который пишут в Москве. В Кремле все время говорят, что не являются стороной конфликта и Украина должна договариваться с боевиками. Что в таком случае, собственно, и произойдет. А во-вторых, это способ давления на кандидатов в президенты, чтобы они перед выборами приняли конкретное решение: соглашаться или нет на такое предложение.

— Насколько вероятно, что озвученные Медведчуком условия примут в Верховной Раде?

— Это прицел на парламентские выборы, которые пройдут осенью. Нынешний состав Верховной Рады вряд ли поддержит решение о предоставлении Донецку и Луганску автономии. Для этого нужно вносить изменения в Конституцию. Для таких изменений необходимо пророссийское большинство в Раде. Посмотрим, какие расклады будут осенью.

— Как вы считаете, возможно ли предоставление особого статуса Донбассу?

— Это очень опасная тенденция. Другие регионы Украины также могут попросить особый статус. Но территории, которые были временно оккупированы, и так некоторое время будут несколько отличаться от остальной части нашей страны.

— Видимо, Украине надо быть готовой к возвращению Донбасса, но перед этим мы должны выиграть информационную войну?

— Определенная часть населения на временно оккупированных территориях зомбирована. Людям говорят: придет хунта, начнутся расстрелы. Потому, я считаю, что за умы и сердца жителей псевдореспублик надо бороться. Нужно возвращать социальные выплаты, пенсии.

Кроме того, необходим закон об амнистии. Украина все-таки правовое государство. Жители временно оккупированных территорий должны знать, что если они не принимали участия в военных преступлениях, то не будут преследоваться, против них не будут открывать уголовные производства. Но те, кто убивал, насиловал, грабил, естественно, должны предстать перед судом.

И еще — надо продолжать выполнять программу СБУ «Тебя ждут дома». Необходимо доводить до сведения боевиков, которые не совершали военных преступлений, что такая программа существует.

— Бытует мнение, что если Украина станет экономически сильным государством, то Донбасс вернется без всяких условий…

— Нет. Это тупиковый путь. Разница в экономическом развитии даст о себе знать. Это будет все равно как если бы объединились Северная и Южная Кореи. Начинать объединение Украины нужно уже сейчас. Но для начала необходимо создавать все условия для реинтеграции Донбасса в Украину.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что скандал с визитом Бойко и Медведчука в Москву получил продолжение.

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