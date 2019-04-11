Наталья Влащенко: «Есть ли выход из зазеркалья?»

Политика

Книгу академика Владимира Горбулина «Мой путь в Зазеркалье» я дочитала в первые весенние по-настоящему солнечные дни — время призрачных, но таких по-человечески понятных надежд.

Дни между первым и вторым туром президентских выборов.

Дни, когда моя подруга по телефону рыдала: «Ну, ты понимаешь, что происходит? Страна разваливается к чертовой матери!»

Дни, когда я думала, что прошло почти тридцать лет с дня объявления Независимости, а мы так и не извлекли никаких исторических уроков, так и не создали большой Проект будущего Украины.

Зазеркалье — вымышленное пространство, сказочная страна по ту сторону «зеркала». Как символ места, где положение вещей доведено до абсурда.

Именно с этого и начинается документальный роман Владимира Горбулина.

Осень 2018-го — время, когда стало окончательно ясно, что мы в Зазеркалье. Пик российской агрессии, разорванный Договор о дружбе и сотрудничестве с РФ, колоссальное напряжение внутри страны.

И думающие люди задают себе единственно верный вопрос: есть ли выход? И ответ на него был совершенно не очевиден: мы находимся в ситуации, когда любой выход ведет к еще большим проблемам и потерям.

Книга состоит фактически из двенадцати глав — от эпохи правления Кучмы до наших дней.

Познакомившись в 1962 году молодыми инженерами еще в пору работы в КБ «Южное», они называли свои отношения «не расплывчатым словом дружба, а более точным — соратничество». Владимир Горбулин отмечает удивительное качество второго президента Украины — необыкновенную живучесть, незаурядные организаторские способности.

Автор самым деликатным образом рассказывает, как происходило становление аппарата государственного управления, о роли в этих процессах Дмитрия Табачника. При этом Горбулин четко держится за «время», не позволяет себе конъюнктурных проекций из будущего — и этот стиль рождает колоссальное доверие.

Особенное внимание в книге уделяется сфере безопасности, которая всегда была в центре интересов академика Горбулина, много лет возглавлявшего СНБО. Описание становления работы этого органа — реальный «ликбез» для историков, политологов и других специалистов.

Книга настолько мастерски описывает события последних десятилетий, что порой напоминает настоящий детектив. Рассказ о крымском кризисе 1994 года точно и безошибочно дает понимание причин, по которым полуостров был аннексирован в 2014-м.

Глава «Западный вектор» словно специально написана для легкомысленных «еврооптимистов». И, конечно, в ней начало и зарождение всех болезней в наших взаимоотношениях с Западом и Россией.

…Так случилось, что все наши президенты были очень плохими «начальниками отдела кадров». Кадровые ошибки Кучмы во втором сроке, эпоха Лазаренко, личностные противоречия Евгения Марчука, переоценка возможностей Леонида Деркача, Виктора Медведчука, Владимира Литвина — все это привело к «кучмагейту».

После этого скандала Украина была серьезно инфицирована майданами, произошло колоссальное ослабление системы безопасности в целом.

Но самое ценное и значимое место в книге Горбулина — это трезвая оценка проблем украинской элиты, а следовательно, причин, почему не получилось за эти годы построить мощное процветающее государство.

Все очень просто: каждый из этих людей приходил в политику и власть решать личные задачи, а не задачи государственного строительства. Практически ни у кого не было амбиций попасть в учебники истории как реформатору и государственному деятелю. Приходили и уходили, истощая экономический, политический, научный и гуманитарный ресурс.

Отдельный интерес в книге представляют характеристики украинских государственных деятелей, которые еще недавно вершили судьбу страны, — Дмитрия Табачника, Юрия Кравченко, Геннадия Удовенко, Анатолия Долгополого, Леонида Кравчука, Виктора Януковича, Александра Мороза и многих других. Лишенные сантиментов, эмоций, но в то же время удивительно емкие и точные, они восстанавливают подлинную картину происходящего в Украине за последние двадцать лет.

Одно из несомненных достоинств мемуаров Владимира Горбулина как раз филигранная работа со словом. Очевидно, что одним из самых любимых предметов в школе для него была литература. С подросткового возраста он не переставал читать. Именно поэтому его книги не просто воспоминания, а факт литературы.

Документальный роман очень опасный жанр. Легко впасть в нарциссизм, субъективизм, в пресловутое «я так вижу».

К счастью, Горбулин слишком умен и слишком опытен для того, чтобы впасть в грех тщеславия. К тому же он понимает, что времени для таких вещей больше нет.

У страны, не у него лично.

…Для чего пишутся книги? По разным причинам.

Для утешения страждущих, для помощи слабым, для информации к размышлению, для потомков.

Книга Владимира Павловича Горбулина — горькая пилюля для современников, успешная попытка осмысления — а чем, собственно, занималась украинская элита последние десятилетия. И почему страна сегодня над пропастью?

Горбулин подарил нам этот шанс.

Пилюлю можно съесть и начать процесс выздоровления.

Можно забросить в ящик стола — и забыть.

Выбирать нам. И нам жить дальше.

Вот только, как и с кем, — вопрос открытый.

Выход из Зазеркалья есть.

Если встать и идти.

P. S. от «ФАКТОВ». Владимир Павлович Горбулин пообещал в ближайшее время дать интервью нашему изданию.

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