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Победобесие на марше: сеть возмутило новое детское представление в Крыму (фото)
В Керчи оккупанты провели очередной военно-патриотический перфоманс с участием подростков. «Праздник» получил название «Мы наследники Победы».
Подростков одели в форму Красной армии и задействовали в сценках, где показана гибель на поле боя, бедность и лишения ради «великой цели» и готовность умереть за родину.
Фото выложила в сеть известный крымский блогер RoksolanaToday&Крым.
«Керчь Если долго всматриваться в бездну, не заметишь, как она начнет всматриваться в тебя», — прокомментировала фото блогер.
Напомним, для зомбирования крымчан на аннексированном полуострове регулярно проводят «военные учения» среди молодежи под общим слоганом «Можем повторить»
Летом 2018 года оккупанты проводили «военные учения» в лагере «Артек», где обучали детей стрельбе. Позднее один из выпускников этого лагеря Владислав Росляков устроил взрыв в политехническом колледже оккупированной Керчи, после чего открыл стрельбу по живым мишеням — студентам и преподавателям.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..