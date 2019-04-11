Украина

Победобесие на марше: сеть возмутило новое детское представление в Крыму (фото)

В Керчи оккупанты провели очередной военно-патриотический перфоманс с участием подростков. «Праздник» получил название «Мы наследники Победы».

Подростков одели в форму Красной армии и задействовали в сценках, где показана гибель на поле боя, бедность и лишения ради «великой цели» и готовность умереть за родину.

Фото выложила в сеть известный крымский блогер RoksolanaToday&Крым.

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«Керчь Если долго всматриваться в бездну, не заметишь, как она начнет всматриваться в тебя», — прокомментировала фото блогер.

Напомним, для зомбирования крымчан на аннексированном полуострове регулярно проводят «военные учения» среди молодежи под общим слоганом «Можем повторить»

Летом 2018 года оккупанты проводили «военные учения» в лагере «Артек», где обучали детей стрельбе. Позднее один из выпускников этого лагеря Владислав Росляков устроил взрыв в политехническом колледже оккупированной Керчи, после чего открыл стрельбу по живым мишеням — студентам и преподавателям.



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