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В Киеве объявлено шторовое предупреждение: жителям столицы рассказали, что нужно сделать
В Киеве объявили штормовое предупреждение до конца суток 11 апреля. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.
«В столице ожидаются порывы ветра 25−30 м/с (II уровень опасности, оранжевый)», — говорится в сообщении.
Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:
1) все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
2) если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
3) в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
4) избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Управление по вопросам гражданской защиты рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей
Как писали «ФАКТЫ», 12 апреля в Украине сохранится дождливая погода. Дожди — от небольших до умеренных. Ветер будет порывистым. Температура воздуха 12 апреля ожидается низкой на западе и севере, а также в Винницкой и Черкасской областях: днем 8 +12 градусов. На остальной территории все еще будет тепло: + 13 +18, а в Луганской области — до +20 градусов.
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