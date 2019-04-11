Украина

В Киеве объявлено шторовое предупреждение: жителям столицы рассказали, что нужно сделать

В Киеве объявили штормовое предупреждение до конца суток 11 апреля. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

«В столице ожидаются порывы ветра 25−30 м/с (II уровень опасности, оранжевый)», — говорится в сообщении.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

1) все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

2) если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

3) в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

4) избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам гражданской защиты рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т. д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Как писали «ФАКТЫ», 12 апреля в Украине сохранится дождливая погода. Дожди — от небольших до умеренных. Ветер будет порывистым. Температура воздуха 12 апреля ожидается низкой на западе и севере, а также в Винницкой и Черкасской областях: днем 8 +12 градусов. На остальной территории все еще будет тепло: + 13 +18, а в Луганской области — до +20 градусов.

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