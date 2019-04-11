Дожди и ветер: синоптик рассказала о погоде 12 апреля

Общество

В пятницу, 12 апреля, в Украине сохраниться дождливая погода. Ранее синоптики сообщали о похолодании с четверга, 11 апреля.

«Дожди — от небольших до умеренных, днем в западных областях осадки прекратятся. Ветер будет порывистым, поэтому в карман или сумку положите тонкую шапку, которую можно свернуть в маленький шарик, или теплый шарф. Сейчас простужаться совсем не стоит», — советует синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха 12 апреля ожидается низкой на западе и севере, а также в Винницкой и Черкасской областях: днем 8 + 12 градусов. На остальной территории все еще будет тепло: + 13 + 18, а в Луганской области — до +20 градусов.

«В Киеве 12 апреля — временами дождь, ветрено. Температура +8, +9 градусов. То есть, куртки, пальто, зонты, шарфы — не шелковые, кроссовки — не из ткани. Потеплеет, ориентировочно, аж с 18 апреля», — сообщает Наталья Диденко.

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