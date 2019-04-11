Корейская группа Blackpink побила рекорды YouTube, отодвинув Ариану Гранде (видео)

Шоу-бизнес

Корейская группа Blackpink взорвала YouTube. 4 апреля девчачьий коллектив выпустил клип на песню Kill This Love и всего за двое суток видео набрало более 100 миллионов просмотров, став самым быстро набравшим на YouTube. Ранее такое удавалось только американской певице Ариане Гранде. Теперь ее рекорд побит.

Секрет успеха молодой группы, основанной в 2016 году, — экзотическая внешность и популярный жанр К-рор. Коллектив состоит из четырёх участниц с ангельской внешностью: Джису, Дженни, Розэ и Лисы. Дебют состоялся 8 августа 2016 года с сингловым альбомом Square One.

Кроме того, на сегодняшний день «Kill This Love» удерживает рекорд YouTube Premiere по одновременному количеству зрителей — на пике в день премьеры клип одновременно смотрели 979 тысяч человек.

Также песня возглавила чарт iTunes.

Напомним, рекордсменом среди украноязычных треков стал клип «Плакала» группы KAZKA, который с сентября 2018 года набрал более 194 миллионов просмотров.

Ранее «ФАКТЫ» писали о новом клипе американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес.

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