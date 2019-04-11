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Киевский суд признал незаконным запрет на въезд в Украину кремлевского пропагандиста
В Украине признали противоправным запрет на въезд в Украину гражданина РФ Игоря Шувалова. Такое решение принял Окружной административный суд города Киева.
Так, 8 апреля 2019 года судья Окружного административного суда города Сергей Каракашьян признал противоправным запрет на въезд гражданина РФ Игоря Шувалова и полностью удовлетворил его иск против Государственной миграционной службы Украины, пишет «Детектор медиа».
Как писали «ФАКТЫ», в мае 2018 года Шувалов подал иск к Государственной миграционной службе.
Политтехнолога, связанного с телеканалом «Интер», выдворили из страны в мае 2017 года. До этого въезд в Украину был запрещен еще одной российской гражданке, связанной с «Интером», — Марии Столяровой. Скандал с участием Столяровой и Шувалова разгорелся после обнародования «Миротворцем» их переписки.
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