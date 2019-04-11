Украина

Порошенко назначил судей Антикоррупционного суда и призвал их немедленно приступить к работе

В Украине 38 новых судей нового Высшего антикоррупционного суда. Указы об их назначении подписал президент Украины Петр Порошенко. Ранее сообщалось, что 6 марта 2019 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины определила победителей конкурса в Высший антикоррупционный суд.

«Подписывая указы на назначение, я внимательно смотрел состав суда. Рад, что в суде будут работать и судьи, и ученые, и адвокаты. Мы уже видим эффективность такого взаимодействия на примере Верховного Суда, где работает 25% некарьерных судей. В Высшем антикоррупционном суде этот процент будет еще выше — 42%», — отметил Петр Порошенко.

Так, в ВАС назначены: Елена Танасевич, Игорь Строгий, Виктор Маслов, Леся Федорак, Оксана Олейник, Татьяна Гавриленко, Андрей Бицюк, Олег Колиуш, Виталий Дубас, Виталий Крикливый, Ярослав Шкодин, Олег Федоров, Владимир Воронько, Виктор Ногачевский, Алексей Кравчук, Наталья Мовчан, Олег Ткаченко, Екатерина Широкая, Тимур Хамзин, Евгений Крук, Ольга Саландяк, Екатерина Сикора, Вера Михайленко, Лариса Задорожная, Инна Белоус, Маркиян Галабала, Сергей Мойсак.

А судьями апелляционной палаты — Сергей Боднар, Валерия Черная, Инна Калугина, Виктор Панкулич, Андрей Никифоров, Даниила Чорненькая, Дмитрий Михайленко, Владимир Цикало, Игорь Панаид, Николай Глотов, Александр Семенникова, Виталий Марчак.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий прогнозировал, что антикоррупционный суд создадут еще до выборов президента.

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