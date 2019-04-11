Деньги

Доллар начал укрепляться в Украине: курсы НБУ и в обменниках

Национальный банк Украины на 12 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,83 грн/доллар, что на 7 копеек выше, чем днем ранее. Об сообщили в ведомстве.

Так, курс гривны к доллару на 12 апреля установлен на таком уровне: 26,83 гривны за 1 доллар.

Курс доллара на открытии межбанковского валютного рынка 11 апреля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 3 копейки до 26,90 грн/доллар, курс в покупке до 26,87 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 30,34 гривен за евро.

По состоянию на 15:00, на межбанковском валютном рынке после окончания активной фазы торгов по доллару началась определенная игра «на понижение». На единичных и малообъемных сделках предложение превышает спрос и котировки проседают. Идут сделки по лотам до 100−150 тысяч долларов.

В то же время в обменных пунктах в продаже доллар на наличном валютном рынке подорожал в покупке и в продаже на 5 копеек. Евро повысился в покупке на 2 копейки и на 2 копейки в продаже.

На международных валютных рынках доллар также укрепляется в течение последних суток. Это видно, например, по росту индекса доллара Wall Street Journal Dollar Index, отражающего курс доллара по отношению к 16 основным валютам мира.

Как писали «ФАКТЫ», к 2024 году курс украинской национальной валюты может упасть почти до 32 гривен за доллар. Такой прогноз делают в Международном валютном фонде.

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