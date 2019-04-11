В Украине пересчитали миллионеров: в каких регионах богачей больше всего

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По состоянию на начало апреля 2019 года украинцы задекларировали 24 миллиарда гривен доходов. Это почти в два раза превышает сумму, задекларированную годом ранее — 197% к цифре, зафиксированной на 1 апреля 2018 года. Ранее сообщалось, что все зарубежные доходы подлежат обязательному декларированию.
Как сообщила исполняющая обязанности директора Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Анна Чуб, количество поданных деклараций превысило 201 тысячу, что на 54% больше, чем в апреле 2018 года.
Доходы в сумме свыше миллиона гривен задекларировали 2067 граждан. Больше всего доходов украинцы задекларировали от унаследованного или полученного в дар имущества (3,7 млрд грн), других доходов, подлежащих налогообложению (3,5 млрд грн), от продажи объектов движимого и недвижимого имущества (1,8 млрд грн), иностранных доходов (1,1 млрд грн).
«Значительные суммы доходов задекларировали киевляне (6,7 млрд грн), а также жители Днепропетровской (2,8 млрд грн), Харьковской, Киевской и Львовской (по 1,3 млрд грн) областей», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что последний день подачи декларации об имущественном состоянии и доходах — 2 мая 2019 года.
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