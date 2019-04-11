Госдеп рассказал американским туристам, чем опасна Украина накануне второго тура выборов

Политика

Государственный департамент США не рекомендует американским туристам посещать Украину, в том числе оккупированные территории Крыма и Донбасса.

Власти США отнесли Украину в список небезопасных регионов из-за уровня преступности и выборов. Об этом сообщает официальный сайт Госдепа.

«Проявляйте большую осторожность во время путешествий по Украине из-за высокого уровня преступности, опасности гражданских беспорядков и массовых акций связанных с выборами. Не путешествуйте в Крым из-за произвольных задержаний и других злоупотреблений со стороны российских оккупационных властей и восточные районы Донецкой и Луганской областей, особенно районы, не контролируемые государством, из-за вооруженного конфликта и похищения людей», — говорится в сообщении.

По данным Госдепа, в Украине преступления против иностранцев и их имущества являются обычным явлением. Демонстрации, которые порой носили насильственный характер, регулярно проходят по всей Украине, в том числе в Киеве.

«Риск насилия усиливается в период выборов, а на предыдущих выборах некоторые связанные с выборами демонстрации приводили к насилию», — отмечается в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», спецпредставитель Государственного департамента по Украине Курт Волкер назвал прошедшие 31 марта президентские выборы в Украине демократическими.

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