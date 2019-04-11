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США озвучили срок, который "светит" Ассанжу
Министерство юстиции США обвинило основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в сговоре с аналитиком разведки США Мэннинг с целью взлома секретного правительственного компьютера. Ему грозит до 5 лет заключения. Об этом говорится в обвинительном акте Минюста США.
«Ассанж обвиняется в сговоре с целью совершения компьютерного проникновения и считается невиновным, пока не будет доказана его вина», — говорится в обвинении. Если его признают виновным, ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы, сообщает Укринформ.
Ассанжа обвиняют в том, что он помог Мэннинг, бывшему аналитику разведки США и информатору WikiLeaks, взломать пароль, с помощью чего удалось проникнуть в компьютеры Пентагона.
Как писали «ФАКТЫ», ранее суд в Лондоне оставил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа под арестом до 12 июня.
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