США озвучили срок, который "светит" Ассанжу

Мир

Министерство юстиции США обвинило основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в сговоре с аналитиком разведки США Мэннинг с целью взлома секретного правительственного компьютера. Ему грозит до 5 лет заключения. Об этом говорится в обвинительном акте Минюста США.

«Ассанж обвиняется в сговоре с целью совершения компьютерного проникновения и считается невиновным, пока не будет доказана его вина», — говорится в обвинении. Если его признают виновным, ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы, сообщает Укринформ.

Ассанжа обвиняют в том, что он помог Мэннинг, бывшему аналитику разведки США и информатору WikiLeaks, взломать пароль, с помощью чего удалось проникнуть в компьютеры Пентагона.

Как писали «ФАКТЫ», ранее суд в Лондоне оставил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа под арестом до 12 июня.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter