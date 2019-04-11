Если президентом станет Зеленский, Кремль может начать вторжение в Украину, — политолог

Политика

Если шоумен Владимир Зеленский одержит победу на президентских выборах, Украина не сможет избежать полномасштабного вторжения Российской Федерации. Такое мнение высказал политолог Владимир Цибулько на своей странице в Facebook.

«Россия готовит полномасштабную войну с Европой, и первой на ее пути —Украина. По данным секретаря СНБО Александр Турчинова, на наших границах уже сосредоточены очень серьезные силы противника. На этом „шутки“ для нас могут закончиться», — предупредил политолог.

Цибулько напомнил, что Россия может не только подло воевать, но и нападать в моменты особой слабости противника.

«Москва может воевать только подло, исподтишка, вероломно и выбирая те моменты, когда противник максимально ослаблен. Вспомните февраль-март 2014 и оккупацию Крымского полуострова.

Зеленые человечки выползли из своих нор только после того, как режим Януковича рухнул, а в Киеве вертикаль новой власти еще не успела выстроится. То же самое было той весной в Донецке и Луганске: активная фаза военного противостояния началась в тот момент, когда проходили выборы нового президента", — написал он.

Политолог считает, что именно из-за таких планов кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский настолько выгоден для Кремля.

«Исходя из этого, можно быть уверенным, что Владимир Зеленский для Кремля подходящий кандидат на посту украинского главнокомандующего. В случае избрания, ему понадобится много времени, чтобы освоить должность и получить хотя бы минимальные навыки управления страной. Не говоря уже о навыках руководства боевыми подразделениями в условиях наступления превосходящих сил противника», — пояснил Цибулько.

Он отметил, что в РФ хотят воспользоваться именно отсутствием главнокомандующего.

«И этим в Москве традиционно не преминут воспользоваться, начав массированное вторжение в Украину. Все это может обернуться не только безальтернативным поражением, но и многочисленными жертвами. И как конечный результат — уничтожением нашего государства, которое только в последние годы наконец нашло свой путь. И, к сожалению, у нас нет ни единого повода рассчитывать на то, что сумасшедший кремлевский диктатор оставит нас в покое. Порабощение Украины — это его стратегическая цель.

Расслабляться у нас нет возможности", — подытожил политолог.

Фото Радио Свобода

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