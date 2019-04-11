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Политика

Если президентом станет Зеленский, Кремль может начать вторжение в Украину, — политолог

21:46 11 апреля 2019 200
Владимир Цибулько
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Если шоумен Владимир Зеленский одержит победу на президентских выборах, Украина не сможет избежать полномасштабного вторжения Российской Федерации. Такое мнение высказал политолог Владимир Цибулько на своей странице в Facebook.

«Россия готовит полномасштабную войну с Европой, и первой на ее пути —Украина. По данным секретаря СНБО Александр Турчинова, на наших границах уже сосредоточены очень серьезные силы противника. На этом „шутки“ для нас могут закончиться», — предупредил политолог.

Цибулько напомнил, что Россия может не только подло воевать, но и нападать в моменты особой слабости противника.

«Москва может воевать только подло, исподтишка, вероломно и выбирая те моменты, когда противник максимально ослаблен. Вспомните февраль-март 2014 и оккупацию Крымского полуострова.

Зеленые человечки выползли из своих нор только после того, как режим Януковича рухнул, а в Киеве вертикаль новой власти еще не успела выстроится. То же самое было той весной в Донецке и Луганске: активная фаза военного противостояния началась в тот момент, когда проходили выборы нового президента", — написал он.

Политолог считает, что именно из-за таких планов кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский настолько выгоден для Кремля.

«Исходя из этого, можно быть уверенным, что Владимир Зеленский для Кремля подходящий кандидат на посту украинского главнокомандующего. В случае избрания, ему понадобится много времени, чтобы освоить должность и получить хотя бы минимальные навыки управления страной. Не говоря уже о навыках руководства боевыми подразделениями в условиях наступления превосходящих сил противника», — пояснил Цибулько.

Он отметил, что в РФ хотят воспользоваться именно отсутствием главнокомандующего.

«И этим в Москве традиционно не преминут воспользоваться, начав массированное вторжение в Украину. Все это может обернуться не только безальтернативным поражением, но и многочисленными жертвами. И как конечный результат — уничтожением нашего государства, которое только в последние годы наконец нашло свой путь. И, к сожалению, у нас нет ни единого повода рассчитывать на то, что сумасшедший кремлевский диктатор оставит нас в покое. Порабощение Украины — это его стратегическая цель.

Расслабляться у нас нет возможности", — подытожил политолог.

Фото Радио Свобода

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