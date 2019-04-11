Украина

С погибшим на Донбассе сапером прощались под вой сирен (фото, видео)

В Славянске Донецкой области 11 апреля состоялось прощание с погибшим сапером Олегом Бойцовым. Мужчина погиб во время проведения работ по разминированию вблизи водопровода насосной станции Северский Донецк-Донбасс (серая зона) в районе населенного пункта Зайцево Бахмутского района Донецкой области. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Донецкой области.

«Сотни друзей, знакомых и коллег пришли проводить в последний путь Олега — человека, который всегда был готов прийти на помощь, оказать дельный совет и поддержать в сложной ситуации. Улыбка и хорошее настроение были неизменными спутниками Олега. Он был любящим сыном и отцом, хорошим другом и надежным товарищем», — говорится в сообщении.

По всей области в знак скорби по погибшим были приспущены флаги и построены пожарные автомобили с включенными звуковыми сиренами.

Как писали «ФАКТЫ», 9 апреля во время работ по разминированию участка в серой зоне Донецкой области подорвались украинские саперы. В результате взрыва погиб старший сапер аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГосЧС Украины в Донецкой области старшина службы гражданской защиты Бойцов Олег Леонидович (1979 г. р.). Также были ранены старший лейтенант службы гражданской защиты Дмитрий Слепкань (1994 г. р.) и старший сержант службы гражданской защиты Евгений Безкоровайный (1992 г. р.)

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