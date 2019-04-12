Политика

На "1+1" выстроилась очередь из желающих сделать селфи с Порошенко: в сеть попало интересное видео

Пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко опубликовал видео, снятое во время рекламной паузы на передаче «Право на власть» на телеканале «1+1».

«Рекламная пауза в студии Права на власть. Желающих сделать селфи с Президентом было много. Как метко сказала одна из работниц павильона: это реальный Президент, а не телефонный», — написал он.

Как писали «ФАКТЫ», президент Украины Петр Порошенко 11 апреля неожиданно пришел на канал «1+1» на теле-шоу «Право на власть» и пригласил кандидата в президенты Владимира Зеленского на дебаты. Президент призвал шоумена не бояться и начать дебаты сейчас, а продолжить 14 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

В свою очередь, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский включился по телефону в эфире программы и сообщил, что едет во Францию для встречи с президентом этой страны Эмманюэлем Макроном.

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