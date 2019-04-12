- 8:22 Канал Коломойского решил судиться с Порошенко из-за нашумевшего эфира шоу "Право на владу"
- 8:07 Дожди и похолодание: синоптики рассказали, какая будет погода в выходные
- 7:50 SpaceX Илона Маска запустила в космос самую мощную ракету в мире: все подробности, фото и видео
- 7:42 Справиться с острым стрессом бывает легче, чем с хроническим: как себе помочь
- 7:36 На "1+1" выстроилась очередь из желающих сделать селфи с Порошенко: в сеть попало интересное видео
- 7:35 «Мариуполь» — «Динамо»: где смотреть онлайн матчи 24-го тура премьер-лиги
- 7:30 Порошенко пришел в студию 1+1 и впервые публично пообщался с Зеленским
- 7:04 В России мамы устроили драку из-за детей: в сеть попало видео
- 7:01 Разница даст о себе знать: Тымчук рассказал, почему успешной Украине будет сложно вернуть Донбасс
- 23:54 «Бенфика» в Лиге Европы забила четыре мяча обидчику «Шахтера»: видеообзоры матчей
На "1+1" выстроилась очередь из желающих сделать селфи с Порошенко: в сеть попало интересное видео
Пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко опубликовал видео, снятое во время рекламной паузы на передаче «Право на власть» на телеканале «1+1».
«Рекламная пауза в студии Права на власть. Желающих сделать селфи с Президентом было много. Как метко сказала одна из работниц павильона: это реальный Президент, а не телефонный», — написал он.
Как писали «ФАКТЫ», президент Украины Петр Порошенко 11 апреля неожиданно пришел на канал «1+1» на теле-шоу «Право на власть» и пригласил кандидата в президенты Владимира Зеленского на дебаты. Президент призвал шоумена не бояться и начать дебаты сейчас, а продолжить 14 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
В свою очередь, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский включился по телефону в эфире программы и сообщил, что едет во Францию для встречи с президентом этой страны Эмманюэлем Макроном.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.