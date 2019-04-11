Политика

Порошенко в эфире "1+1" вызвал Зеленского на дебаты: тот ответил по телефону

Президент Украины Петр Порошенко пришел на телеканал «1+1» на передачу «Право на власть» и пригласил кандидата в президенты шоумена Владимира Зеленского на дебаты.

«Я, господин Владимир, с разрешения ведущей, приглашаю вас на дебаты сегодня в эту студию», — сказал он в эфире программы 11 апреля.

В свою очередь, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский включился по телефону в эфире программы «Право на власть» и сообщил, что едет во Францию для встречи с президентом этой страны Эмманюэлем Макроном.

По его словам, он не может присутствовать в студии телеканала, куда в четверг вечером прибыл президент Украины Порошенко.

Между кандидатами в президенты состоялся короткий диалог, в ходе которого Зеленский не отличился вежливостью по отношению к Порошенко.

«Дайте возможность ответить», — сказал Порошенко по-украински.

«Господин Порошенко, послушайте меня», — ответил Зеленский.

«Если вам по-русски более понятно…» — сказал президент.

«Петр Алексеевич, еще раз 19 числа, будут дебаты. Хотите сейчас, будут сейчас, но я настаиваю на 19-го», — ответил шоумен.

«Вы закончили?» — спросил Порошенко.

«Я закончу через пять лет, а вы закончите 22 числа», — сказал Зеленский.

Как писали «ФАКТЫ», 11 апреля глава предвыборного штаба Владимира Зеленского Иван Баканов предложил провести дебаты между кандидатами в президенты с помощью телемоста.

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания заявил, что телемоста в эфире «Суспільного» между кандидатами в президенты не будет, так как это запрещено правилами проведения дебатов.

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