Опасная тенденция: в Украине рассказали, чем чревато предоставление Донбассу автономии

Политика

Предоставление особого статуса Донбассу может вызвать желание у других регионов Украины также получить такой статус. Об этом рассказал «ФАКТАМ» координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.

«Это очень опасная тенденция. Другие регионы Украины также могут попросить особый статус. Но территории, которые были временно оккупированы, и так некоторое время будут несколько отличаться от остальной части нашей страны», — считает он.

По словам Тымчука, определенная часть населения на временно оккупированных территориях зомбирована террористами.

«Людям говорят: придет хунта, начнутся расстрелы. Потому, я считаю, что за умы и сердца жителей псевдореспублик надо бороться. Нужно возвращать социальные выплаты, пенсии», — говорится в сообщении.

Более подробно о том, что принесет Украине возвращение временно оккупированных территорий, а также о проблемах этого процесса читайте в материале «ФАКТОВ»: Медведчук ведет двойную игру: Тымчук о возвращении Донбасса в Украину.

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