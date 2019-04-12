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Эксперт рассказал, как возможный возврат "ПриватБанка" Коломойскому может отразиться на курсе доллара
18 апреля в Окружном административном суде города Киева будет оглашено решение относительно законности проведения национализации «ПриватБанка». В Украине опасаются, что возможное признание национализации крупнейшего банка страны незаконной может повлиять на курс доллара в Украине.
В то же время, председатель совета директоров «Ассоциации защиты активов» Александр Ситухо считает маловероятным, что это отразится на курсах валют в Украине.
«Вряд ли это станет значимым фактором воздействия на курс валюты, если не будет использовано в спекулятивных целях», — говорит он.
Главный риск для граждан в связи с возможной сменой собственности заключается в сфере налогооблажения.
«В настоящее время основной риск миллионов клиентов банка проистекает из области налогообложения. По-прежнему многие безрассудно используют карточные счета данного учреждения для частной торговли и финансовых операций, в том числе с криптовалютами. Не учитывая налоговых последствий. А база этих операций находится в руках государства», — говорит Ситухо.
По его словам, смена собственности банка не приведет к резкому оттоку из банка депозитных вкладов.
Более подробно о ситуации с возможным признанием национализации Приватбанка незаконной читайте в материале «ФАКТОВ»: Национализацию «ПриватБанка» могут признать незаконной: чем это грозит вкладчикам.
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