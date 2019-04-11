Национализацию «ПриватБанка» могут признать незаконной: чем это грозит вкладчикам

Деньги

Не секрет, что самым популярным финансовым учреждением в стране является ныне уже государственный «ПриватБанк». Ведь платежные или кредитные карты этого банка есть чуть ли не у каждого жителя Украины. Поэтому любые события в «ПриватБанке» или вокруг него вызывают широкий общественный резонанс. Тем более если речь заходит о смене формы собственности финучреждения. А вероятность такая есть. Поэтому давайте разберемся, что происходит и чем это чревато для миллионов клиентов «ПриватБанка».

Когда суд примет решение по «ПриватБанку»

Уже не первый год длится судебный процесс, в ходе которого бывший владелец «ПриватБанка» Игорь Коломойский пытается оспорить законность национализации этого финансового учреждения, проведенной в 2016 году. Не исключено, что уже 18 апреля в Окружном административном суде города Киева будет оглашено решение, согласно которому национализация «ПриватБанка» будет признана незаконной.

Впрочем, дело, рассматриваемое в этом суде, — далеко не единственное разбирательство межу государством и бывшими акционерами «ПриватБанка». Судебные процессы между Национальным банком Украины и экс-собственниками «ПриватБанка» тянутся как в международных (в Швейцарии, Великобритании), так и в украинских судах (в Киеве и Днепре). Касаются они и самого процесса национализации, и отдельных ее эпизодов, в том числе ареста личных средств и денег компаний, аффилированных с группой «Приват».

Стоит отметить, что недавно Игорь Коломойский заявил в интервью «Экономической правде», что не собирается возвращать «ПриватБанк». Его новое требование, которое он озвучил, — это компенсация в 2 млрд долларов за национализацию. Игорь Коломойский категорически не согласен с обвинениями в мошенничестве, саму национализацию называет ограблением, ее главным заказчиком — Международный валютный фонд, а организатором — президента Петра Порошенко.

В то же время, несмотря на такие заявления, юристы экс-владельца «ПриватБанка» на днях расширили исковые требования в деле о признании незаконной продажи акций банка Минфину в декабре 2016 года. В частности, иск был дополнен требованием восстановить Коломойского и компанию Triantal Investment s Ltd в статусе акционеров банка.

Стоит ли украинцам беспокоиться о своих счетах в «ПриватБанке»

Не будем вдаваться в юридические тонкости процесса. Ведь нас в первую очередь интересует, что будет с деньгами миллионов вкладчиков крупнейшего банка страны, и не отразится ли реприватизация «ПиватБанка» на стабильности финансовой системы Украины. Ответить на эти и другие вопросы «ФАКТЫ» попросили председателя совета директоров «Ассоциации защиты активов» Александра Ситухо.

— Насколько реален сценарий реприватизации «ПриватБанка» по решению суда?

— Прежде всего стоит отметить, что принудительное «изъятие» «ПриватБанка» государством — не единственная версия данного события. То что обремененное долгами учреждение, превратившееся в «токсичный актив», было передано из частной собственности в государственную по взаимной договоренности сторон и только представлено как конфликтная ситуация, — также распространенная гипотеза. После пребывания под государственным управлением и реализации комплекса «оздоровительных» процедур банк вновь становится привлекательным объектом и вполне может быть продан государством в частные руки. Будут ли это те же руки и как будет оформлена передача — прозрачной приватизационной процедурой, продажей с аукциона, конкурса или традиционно через судебное решение, — уже не столь важно. Можно сказать довольно уверенно, что прозрачные приватизационные процедуры в Украине давно находятся в коматозном состоянии, как и ее фондовый рынок.

— Если будет принято такое судебное решение, какие это может иметь последствия для финансовой системы страны, ведь «ПриватБанк» является системообразующим банком?

— Банк сейчас в национальной финансовой системе и останется в ней и в случае разгосударствления. Он не утратил своих позиций по целому ряду банковских услуг (прежде всего в части обслуживания малого бизнеса, частных переводов, рынка криптовалют и прочего) при переходе в государственную юрисдикцию, и вряд ли что-то поменяется при возврате из нее. Кроме того, стоит учитывать, что банковское дело уже сложно называть бизнесом в привычном смысле слова. Оно крайне прочно срослось с государственным и межгосударственным управлением и представляет собой такое соединение инструментов государственного денежного обращения, финансовой разведки и фискального контроля, в котором собственник не имеет существенного влияния на политику учреждения.

— Как это может отразиться на курсе национальной валюты?

— Вряд ли это станет значимым фактором воздействия на курс валюты, если не будет использовано в спекулятивных целях.

— Какие риски в случае реприватизации банка возникают для миллионов клиентов — вкладчиков и заемщиков?

— В настоящее время основной риск миллионов клиентов банка проистекает из области налогообложения. По-прежнему многие безрассудно используют карточные счета данного учреждения для частной торговли и финансовых операций, в том числе с криптовалютами. Не учитывая налоговых последствий. А база этих операций находится в руках государства.

— Не приведет ли смена собственника к резкому оттоку из банка депозитных вкладов?

— Вряд ли.

— Возможно ли блокирование счетов клиентов?

— Возможна реализация каких-то стабилизационных мер в случае волнения и паники среди клиентов. Смена собственника — значимый информационный повод, который может быть использован в спекулятивных целях и конкурентами — для изменения сфер влияния или передела рынка определенных услуг.

— Стоит ли клиентам «ПриватБанка» сейчас предпринимать какие-либо шаги для защиты своих активов?

— Беспокоиться о защищенности активов следует постоянно, а подобные случаи — хороший повод изучить вопрос их диверсификации, если она до сих пор не осуществлена.

Напомним, что недавно Верховный суд при рассмотрении спора c «ПриватБанком» о взыскании задолженности по кредитному договору отметил ничтожность пункта о дополнительных комиссиях. Также суд запретил начислять дополнительные проценты по кредиту после истечения определенного договором срока кредитования.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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