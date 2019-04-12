Политика

Украинские военные корабли снова пройдут через Керченский пролив: как это произойдет

Украина будет и дальше осуществлять проходы через Керченский пролив. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в кулуарах Киевского форума по безопасности.

«Мы будем осуществлять проход через Керченский пролив, поскольку, если мы откажемся от таких проходов, то это будет означать, что мы отказываемся от Азовского моря и нашей территории», — сказал он.

По словам Полторака, проход украинских судов по Керченскому проливу состоится тогда, когда Украина приведет свои силы в полную готовность и получит поддержку своих партнеров, передает «Интерфакс-Украина».

«Я надеюсь, что безопасный проход будет обеспечен именно так», — заявил он.

Как писали «ФАКТЫ», экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж заявил, что по его мнению, вполне реальным является сопровождение украинских судов кораблями НАТО до моста через Керченский пролив. Он уверен, что россияне не решатся при такой поддержке задерживать украинских моряков. В Азовское море корабли НАТО войти не могут. Он не исключил, что сопровождение будет производиться с воздуха.

Отметим также, что в последнее время НАТО усиливает свое присутствие в Черном море и проводит совместные военные учения с Украиной.



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