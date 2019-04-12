Украина

ВСУ понесли потери на Донбассе: один человек погиб, восьмеро ранены

11 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 20 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, четыре раза применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Кроме того, террористы обстреливали наших военных из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Так, по данным штаба, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» оккупанты обстреляли позиции украинских войск 19 раз:

- дважды — из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов возле населенного пункта Лебединское;

- трижды — из минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Павлополя;

- четыре раза — из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле населенного пункта Новотроицкое;

- пять раз — из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов возле населенного пункта Новоселовка;

- из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия возле населенного пункта Гнутово;

- дважды — из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Водяное;

- дважды — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе пригорода Авдеевки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» оккупанты из минометов калибра 82 мм обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Катериновки.

Во время обстрелов один украинский защитник погиб, восемь военнослужащих получили ранения.

Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил, говорится в сообщении.

По данным разведки, 11 апреля девять оккупантов были уничтожено, еще восемь — ранены.

«С начала текущих суток враг уже дважды обстрелял позиции наших защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

— из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселка Пищевик;

— из станковых противотанковых гранатометов в районе населенного пункта Чермалык.

Потерь среди личного состава нет", — говорится в сообщении.

На все обстрелы противника украинские защитники применяли ответный огонь. Потери оккупантов уточняются.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что утром 11 апреля российско-оккупационные войска нанесли мощный удар по защитникам Павлополя. Бой длился почти 2,5 часа.

Напомним, что 8 апреля во время обстрелов боевиков погиб украинский военнослужащий. В этот же день, по данным разведки, семь оккупантов были уничтожены, шестеро — ранены. За минувшие сутки, 10 апреля, силы ООС уничтожили одного наемника, шестерых ранили. Сегодняшние потери боевиков уточняются.

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