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Королева недовольна влиянием Меган Маркл на Гарри и не одобряет его сотрудничество с Опрой Уинфри (фото)

Принц Гарри официально объявил у себя на странице в Instagram, что совместно со знаменитой американской телеведущей Опрой Уинфри создаст документальный сериал, который покажут на платформе Apple TV в 2020 году. Партнеры — член королевской семьи Великобритании и представительница шоу-бизнеса США — станут исполнительными продюсерами сериала, поднимающего проблемы психического здоровья. Гарри заявил, что «невероятно горд» тем, что получил возможность работать вместе с американской суперзвездой.

Как известно, Опра Уинфри была в числе гостей на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри в мае прошлого года, что многих тогда сильно удивило, так как никто и не подозревал, что она вообще знакома с женихом или с невестой.

Опра была приглашена на свадьбу Гарри и Меган

Между тем стало известно, что королева Елизавета и не одобряет сотрудничество внука с американской телезвездой. Королева считает, что это решение Гарри принял по совету жены. Ее Величество вообще недовольна влиянием, которое бывшая американская актриса, звезда сериала «Форс-мажоры», оказывает на Гарри. Королевский комментатор Данкан Ларкомб предупредил, что «смешение Голливуда и королевского стиля жизни плохо заканчивается» и что «эффект Меган» может оказать негативное воздействие. Сотрудничество с Уинфри Данкан считает очередным проявлением этого эффекта.

«Очевидно, что это еще один очень явный знак того, что Гарри следует за Меган, а не каким-либо другим путем. Эти новые проекты, в которые он теперь вовлечен, являются доказательством „эффекта Меган“», — заявил он изданию Daily Express. Ларкомб публично предупредил герцога и герцогиню Сассекских, что культура голливудских знаменитостей и нормы королевской семьи в прошлом никогда хорошо не сочетались. Так, он напомнил о бывшей невестке Елизаветы II, герцогине Йоркской Саре Фергюсон, которая вращалась в кругах знаменитостей, за что подвергалась критике со стороны публики, а также долгое время игнорировалась королевой (опала Сары закончилась лишь недавно: ее снова допустили в круг приближенных королевы после помолвки и последующего замужества дочери герцогини — принцессы Евгении).

Поведение Гарри и его жены Елизавета считает «нарушением традиций», а монархиня считает королевские традиции незыблемыми.

«Гарри знал, на что шел, когда женился на Меган и когда обручился с целеустремленной, амбициозной, успешной американской актрисой. Определенно, Меган — не застенчивая фиалка», — говорит эксперт.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл и принц Гарри сделали шокирующее заявление о будущих родах.

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