По примеру королевы, а не Кейт Миддлтон: стало известно, где собирается рожать Меган Маркл (фото)

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Меган Маркл собирается рожать первенца у себя дома — в расположенном на территории Виндзорского замка Фрогмор-коттедже, куда они с мужем принцем Гарри на днях переехали из Кенсингтонского дворца. Это утверждает британское издание Daily Mail со ссылкой на друзей Меган. 37-летняя герцогиня Сассекская не хочет ложиться в больницу, чтобы не чувствовать себя «золотой рыбкой в аквариуме». Она также не желает подражать Кейт Миддлтон и позировать на выходе из роддома с новорожденным на руках для представителей прессы.

Отремонтированный Фрогмор-коттедж

Кейт Миддлтон, супруга старшего брата принца Уильяма, всех своих трех детей рожала в крыле Линдо лондонской больницы Святой Марии. Здесь же в свое время родила обоих своих сыновей и покойная свекровь Кейт и Меган — принцесса Диана.

Однако Маркл решила следовать примеру королевы Елизаветы II, которая все четыре раза рожала в домашних условиях, Так ее сыновья Чарльз, Эндрю и Эдвард появились на свет в Букингемском дворце. А дочь принцесса Анна — в нынешней резиденции принца Чарльза и его жены Камиллы Кларенс-хаус (в то время в Букингемском дворце проводился ремонт). Сама Елизавета появилась на свет в лондонском доме своих бабушки и дедушки с материнской стороны.

Впрочем, планы Меган могут не осуществиться. Поскольку она условно считается «старородящей» женщиной, в последний момент могут возникнуть осложнения, требующие госпитализации. На этот случай существует так называемый план «B». Но больница Святой Марии исключается. Ранее появились сообщения о том, что жена принца Гарри присмотрела больницу Frimley Park в графстве Суррей, которая находится недалеко от Виндзора. Здесь рожала невестка королевы — супруга принца Эдварда Софи.

Стало также известно, что Меган отказалась от помощи гинекологов королевы — Алана Фартинга и Гая Торп-Бистона, которые считаются лучшими специалистами в своей области. Она не хочет, чтобы роды у нее принимали «мужчины в костюмах». Вместо этого бывшая актриса назначила собственную команду врачей и акушеров, состоящую из женщин. Хотя по протоколу королевские гинекологи не могут быть полностью отстранены от родов, они не будут играть в этом процессе ведущую роль.

Между тем предполагают, что подруга Меган, теннисистка Серена Уильямс, могла случайно рассекретить пол ребенка Сассексов. Во время телеинтервью она рассказывала о некой беременной подруге, которая, еще не вполне представляя, что ее ждет, говорила, что «ее ребенок будет делать то-то и то-то». «А я ей отвечаю: «Нет, она не будет этого делать. Нет, ты не будешь», — сказала Серена. Из-за того, что спортсменка употребила слово «она», фанаты сделали вывод, что у Меган будет девочка. Хотя Серена не называла имени своей беременной подруги.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Гарри опубликовал в Instagram очаровательное фото с младенцем.

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