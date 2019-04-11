Меган Маркл и принц Гарри сделали шокирующее заявление о будущих родах (фото)

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В то время, как фанаты британской королевской семьи по всему миру с нетерпением ждут рождения первенца Меган Маркл и принца Гарри, будущие родители сделали официальное заявление, которое шокировало многих их поклонников. В отличие от Кейт Миддлтон и принца Уильяма герцог и герцогиня Сассекские не только не собираются позировать для фотографов с ребенком на руках у входа в больницу. Они вообще не собираются объявлять публике о рождении своего наследника. Сначала они желают отпраздновать это радостное событие частным порядком — в узком семейном кругу. И привыкнуть к новому составу своего семейства. И лишь позже, через пару дней, намерены сообщить об этом публично и показать сделанную профессиональным фотографом фотосессию.

Сассексы заявили, что благодарны за интерес к их ребенку и добрые пожелание. Но «приняли персональное решение» держать все планы, касающиеся рождение малыша, в секрете от широкой общественности.

Полагают, что ожидающая первенца в 37 лет Меган опасается, что не сможет настолько быстро оправиться после родов, как это получилось у Кейт Миддлтон, которая выходила на публику уже буквально через несколько часов. К тому же, не исключено, что Меган, которая ждет первенца в 37 лет, придется делать кесарево сечение.

У Маркл и Гарри вполне может получиться избежать нежелательного внимания и камер папарацци, поскольку ранее стало известно, что герцогиня хочет рожать ребенка у себя дома — в виндзорском Фрогмор-коттедже, где ей будет обеспечена полная приватность. И лишь в случае каких-либо осложнений отправится в больницу — но не в крыло Линдо лондонской больницы Святой Марии, где ранее рожали Миддлтон и принцесса Диана. Меган сама тайно выбрала медицинское учреждение и назначила собственную команду врачей.

Прибавление семейства, как сообщалось ранее, ожидается в конце апреля или начале мая.

Что касается Кейт Миддлтон, о начале всех трех ее родов сообщалось официально. Также, как и о явлении на свет ребенка, пол которого указывался сразу. Разумеется, сначала в известность ставили королеву и прочих членов, однако публика получала эту информацию в тот же день. Спустя считанные часы после родов супруги с ребенком выходили позировать фотографам. Миддлтон, жена и мать будущих королей Великобритании, при этом каждый раз выглядела блестяще — с укладкой, в макияже и на каблуках.

Кейт и Уильям с младшим сыном - принцем Луи

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган собирается рожать по примеру королевы Елизавету — на дому.

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