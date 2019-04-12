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Происшествия

Суд вынес приговор хакеру, выставившему "голые" фото своей жены на сайте Минобразования

12:40 12 апреля 2019 144
суд
Инф. «ФАКТОВ»

Шевченковский районный суд Киева вынес обвинительный приговор мужчине, который вмешался в компьютерную сеть официального сайта Министерства образования и науки, заблокировал доступ к основным функциям ресурса и к информации, которая на нем находится. Суд признал хакера виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере шестьсот необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет десять тысяч двести гривен.

Напомним, в 2017 году на веб-ресурсе МОН дважды — в июле и сентябре — вместо главной страницы появлялись откровенные фотографии сотрудницы министерства Дарьи Севостьяновой с нелестными надписями.

Как выяснило следствие, мужчина, муж Севастьяновой, действуя по мотивам личных неприязненных отношений к своей жене, с целью унижения и публичного освещения её личной жизни, зная, что она работала в Министерстве образования и науки, разместил на главной странице сайта www.mon.gov.ua фотоснимки обнаженной девушки и нецензурные высказывания о последней.

Фотографии провисели на сайте с 8:30 по 9 утра, пока не удалил администратор ресурса.

Как сообщает internet.ua, обвиняемый свою вину признал в полном объеме, подтвердил время, место, обстоятельства и цели совершения преступления. Мужчина в содеянном искренне раскаивался и просил суд строго не наказывать, отметив, что действовал под влиянием эмоционального состояния.

Ранее «ФАКТЫ» писали о жителе Буковины, который распространял вредоносное программноео обеспечение для тайного майнинга криптовалюты. Мужчина установил скрипт для майнинга криптовалют в HTML-код ряда интернет-ресурсов, которые сам администрировал. Как правило, это были сайты с бесплатной литературой и научными работами. Ежемесячно эти сайты посещали более 1,5 миллиона пользователей.

А другой предприимчивый парень из Николаева, используя специальные программы, получал доступ к учетным записям пользователей онлайн-магазинов и веб-сайтов и продавал их.

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