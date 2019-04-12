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- 12:40 Суд вынес приговор хакеру, выставившему "голые" фото своей жены на сайте Минобразования
Суд вынес приговор хакеру, выставившему "голые" фото своей жены на сайте Минобразования
Шевченковский районный суд Киева вынес обвинительный приговор мужчине, который вмешался в компьютерную сеть официального сайта Министерства образования и науки, заблокировал доступ к основным функциям ресурса и к информации, которая на нем находится. Суд признал хакера виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере шестьсот необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет десять тысяч двести гривен.
Напомним, в 2017 году на веб-ресурсе МОН дважды — в июле и сентябре — вместо главной страницы появлялись откровенные фотографии сотрудницы министерства Дарьи Севостьяновой с нелестными надписями.
Как выяснило следствие, мужчина, муж Севастьяновой, действуя по мотивам личных неприязненных отношений к своей жене, с целью унижения и публичного освещения её личной жизни, зная, что она работала в Министерстве образования и науки, разместил на главной странице сайта www.mon.gov.ua фотоснимки обнаженной девушки и нецензурные высказывания о последней.
Фотографии провисели на сайте с 8:30 по 9 утра, пока не удалил администратор ресурса.
Как сообщает internet.ua, обвиняемый свою вину признал в полном объеме, подтвердил время, место, обстоятельства и цели совершения преступления. Мужчина в содеянном искренне раскаивался и просил суд строго не наказывать, отметив, что действовал под влиянием эмоционального состояния.
Ранее «ФАКТЫ» писали о жителе Буковины, который распространял вредоносное программноео обеспечение для тайного майнинга криптовалюты. Мужчина установил скрипт для майнинга криптовалют в HTML-код ряда интернет-ресурсов, которые сам администрировал. Как правило, это были сайты с бесплатной литературой и научными работами. Ежемесячно эти сайты посещали более 1,5 миллиона пользователей.
А другой предприимчивый парень из Николаева, используя специальные программы, получал доступ к учетным записям пользователей онлайн-магазинов и веб-сайтов и продавал их.
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