Происшествия

Пострадали 1,5 млн украинцев: злоумышленник нагло майнил криптовалюту за счет своих сограждан

Правоохранители разоблачили 32-летнего жителя Буковины в распространении вредоносного программного обеспечения для тайного майнинга криптовалюты. Об этом сообщили в киберполиции Украины.

Злоумышленник установил скрипт для майнинга криптовалют в HTML-код ряда интернет-ресурсов, которые сам администрировал. Как правило, это были сайты с бесплатной литературой и научными работами. Ежемесячно эти сайты посещали более 1,5 миллиона пользователей.

Используя вычислительные возможности процессора и графического адаптера, злоумышленник вмешивался в работу электронно-вычислительной техники посетителей вышеуказанных интернет-ресурсов. Это приводило к нарушению установленного порядка маршрутизации информации и дальнейшего ухудшения работы компьютеров посетителей.

Во время проведения обысков в квартире злоумышленника, правоохранители изъяли компьютерную технику, банковские карты, дополнительные носители информации и черновые записи. Все изъятое направлено на экспертизу.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины. Злоумышленнику грозит до шести лет заключения.

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