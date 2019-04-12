Деньги

Рева рассказал, что будет с субсидиями после отопительного сезона

Оба механизма выплаты субсидий — наличный и безналичный — будут существовать и после завершения отопительного сезона. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«Эти механизмы будут существовать и в дальнейшем. Принятых бюджетом Украины средств достаточно для обеспечения как наличной, так и безналичной субсидии. Поэтому после завершения отопительного сезона оба механизма субсидий будут существовать и в дальнейшем», — отметил министр.

Также он объяснил, возможное переназначение субсидий тем, кто имеет задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг.

«Что касается тех, кто будет иметь задолженность, то после уплаты задолженности, так как при наличии задолженности им не может быть переназначена субсидия, но после уплаты задолженности или реструктуризации такой задолженности им в течение года будет выплачиваться субсидия в безналичной форме», — сказал Рева.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Министерстве социальной политики Украины заявили, что менять критерии для назначения жилищных субсидий не планируют. Поэтому существенного уменьшения количества субсидиантов в 2019—2020 годах не предвидится.

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