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На Донбассе погиб десантник-брат Героя Украины Чибинеева: в сети показали его фото
В четверг, 11 апреля, районе операции Объединенных сил на Донбассе погиб командир десантно-штурмового отделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады старший солдат Роман Чибинеев.
Как сообщили в Командовании десантно-штурмовых войск ВСУ, трагедия произошла в Приазовье. В результате прицельного обстрела наших позиций со стороны российско-террористических группировок, Чибинеев получил смертельное ранение.
30-летний воин был хорошо подготовленным десантником, требовательным командиром и верным товарищем для своих боевых побратимов, достойно выполнял воинский долг. Летом ему исполнилось бы тридцать лет.
«Командование десантно-штурмовых войск и личный состав воинской части выражает глубокие соболезнования родным и близким, слова поддержки брату павшего десантника — бывшему военнослужащему 79 отдельной десантно-штурмовой бригады, Герою Украины Валерию Чибинееву по поводу потери родного брата. Разделяем боль утраты родного человека. Наше общее дело будет продолжено! Вечная слава и память Герою!», — говорится в некрологе.
Напомним, старший брат погибшего десантника, командир роты снайперов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады десантных войск ВСУ Валерий Чибинеев звание Героя получил из рук президента Порошенко на параде в честь 25-летия независимости нашей страны.
А в августе 2017 года в его семье случилось несчастье. В результате взрыва на ул. Грушевского в Киеве пострадали жена и теща Героя Украины.
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