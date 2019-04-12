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Отметили День космонавтики: в России в колледже, где учился Гагарин, обвалился потолок (видео)

В российском Саратове в профессионально-педагогическом колледже СГТУ им. Ю.А. Гагарина (раньше он назывался Саратовский индустриальный техникум) обрушился потолок.

Видео опубликовал в Twitter пользователь «Четкий ТАСС».

«В колледже Саратова, где учился космонавт Юрий Гагарин, обрушился потолок. Вот так, собственно, мы и отметили День Космонавтики», — подпись под роликом.

На съемке видно, как квадрат подвесного потолка оторвался и болтается вместе с проводами. Из реплик учеников можно понять, что это не первый случай. Подростки утверждают, что потолок гнилой и с плесенью. Часть строительной конструкции упала на стол прямо на гаджет одного из студентов.

В колледже Саратова, где учился космонавт Юрий Гагарин, обрушился потолок.



- Вот так, собственно, мы и отметили День Космонавтики. pic.twitter.com/MoHF4clGe1 — Чёткий ТАСС (@ChetkiyTASS) 12 апреля 2019 г.

Напомним, «Роскосмос» на своем сайте в перечне всех запусков космических кораблей пропустил полет первого космонавта Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года. В разделе, посвященном промежутку с 1960 по 1969 год, первым пуском значится отправка космического аппарата ДС-2 («Космос-1») 16 марта 1962 года. А первый выход космического аппарата «Восток-1» с Юрием Гагариным на борту на околоземную орбиту, который состоялся 12 апреля 1961 года, на сайте госкорпорации не значится.

Ранее в Москве неизвестные украли барокамеру, в которой тренировались Юрий Гагарин и другие советские космонавты.

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