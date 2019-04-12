26.68 / 26.94 30.03 / 30.45
Киев: +7
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Отметили День космонавтики: в России в колледже, где учился Гагарин, обвалился потолок (видео)

15:33 12 апреля 2019 227
обрушение потолка
Инф. «ФАКТОВ»

В российском Саратове в профессионально-педагогическом колледже СГТУ им. Ю.А. Гагарина (раньше он назывался Саратовский индустриальный техникум) обрушился потолок.

Видео опубликовал в Twitter пользователь «Четкий ТАСС».

«В колледже Саратова, где учился космонавт Юрий Гагарин, обрушился потолок. Вот так, собственно, мы и отметили День Космонавтики», — подпись под роликом.

На съемке видно, как квадрат подвесного потолка оторвался и болтается вместе с проводами. Из реплик учеников можно понять, что это не первый случай. Подростки утверждают, что потолок гнилой и с плесенью. Часть строительной конструкции упала на стол прямо на гаджет одного из студентов.

Напомним, «Роскосмос» на своем сайте в перечне всех запусков космических кораблей пропустил полет первого космонавта Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года. В разделе, посвященном промежутку с 1960 по 1969 год, первым пуском значится отправка космического аппарата ДС-2 («Космос-1») 16 марта 1962 года. А первый выход космического аппарата «Восток-1» с Юрием Гагариным на борту на околоземную орбиту, который состоялся 12 апреля 1961 года, на сайте госкорпорации не значится.

Ранее в Москве неизвестные украли барокамеру, в которой тренировались Юрий Гагарин и другие советские космонавты.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины