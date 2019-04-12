- 16:27 Звезда сериала "Сваты", которому недавно отменили запрет на въезд в Украину, снова засветился в Крыму
- 16:08 Порошенко в Берлине встретился с Меркель: о чем говорили
- 15:58 У части украинцев отберут субсидии уже в мае: кого это коснется
- 15:58 Премьер Армении не смог ответить на вопрос "Чей Крым?"
- 15:57 Взрыв под Одессой: в дом бывшего мэра бросили боевую гранату
- 15:42 Под Одессой бандиты в масках ворвались в дом, связали хозяйку и вынесли сбережения
- 15:33 Отметили День космонавтики: в России в колледже, где учился Гагарин, обвалился потолок
- 15:26 Новые cвадебные тренды: советы голландского декоратора
- 15:13 Что будет с курсом гривни и нашими сбережениями, если президентом станет Зеленский
- 15:12 БТР наехал на легковушку в Ровенской области
Отметили День космонавтики: в России в колледже, где учился Гагарин, обвалился потолок (видео)
В российском Саратове в профессионально-педагогическом колледже СГТУ им. Ю.А. Гагарина (раньше он назывался Саратовский индустриальный техникум) обрушился потолок.
Видео опубликовал в Twitter пользователь «Четкий ТАСС».
«В колледже Саратова, где учился космонавт Юрий Гагарин, обрушился потолок. Вот так, собственно, мы и отметили День Космонавтики», — подпись под роликом.
На съемке видно, как квадрат подвесного потолка оторвался и болтается вместе с проводами. Из реплик учеников можно понять, что это не первый случай. Подростки утверждают, что потолок гнилой и с плесенью. Часть строительной конструкции упала на стол прямо на гаджет одного из студентов.
В колледже Саратова, где учился космонавт Юрий Гагарин, обрушился потолок.— Чёткий ТАСС (@ChetkiyTASS) 12 апреля 2019 г.
- Вот так, собственно, мы и отметили День Космонавтики. pic.twitter.com/MoHF4clGe1
Напомним, «Роскосмос» на своем сайте в перечне всех запусков космических кораблей пропустил полет первого космонавта Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года. В разделе, посвященном промежутку с 1960 по 1969 год, первым пуском значится отправка космического аппарата ДС-2 («Космос-1») 16 марта 1962 года. А первый выход космического аппарата «Восток-1» с Юрием Гагариным на борту на околоземную орбиту, который состоялся 12 апреля 1961 года, на сайте госкорпорации не значится.
Ранее в Москве неизвестные украли барокамеру, в которой тренировались Юрий Гагарин и другие советские космонавты.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.