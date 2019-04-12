Моника Беллуччи вышла в свет с молодым бойфрендом (фото)

Шоу-бизнес

Знаменитая итальянская актриса Моника Беллуччи, которая в купальнике украсила обложку глянцевого журнала, больше не скрывает чувств с молодым бойфрендом. 54-летняя кинодива появилась на светском мероприятии в Париже под руку с художником Николасом Лефевром, который младше ее на 18 лет. На гала-вечере популярного бренда Cartier, который проходил в роскошном замке Коньержи, влюбленные позировали перед фотографами, нежно обнимаясь и держась за руки.

Моника выбрала для выхода в свет белоснежный брючный костюм от бренда Dolce & Gabbana. А 36-летний Николас Лефевр сопровождал любимую в белой рубашке и черном смокинге. Выглядели знаменитости очень гармонично.

Напомним, это первые отношения актрисы после развода с Венсаном Касселем. О романе с художником заговорили в декабре прошлого года, когда парочку подловили папарацци на свидании. Тогда счастливые влюбленные целовались прямо на улице. Говорят, звездный роман длится уже более полугода.

Одна из самых красивых женщин мира дважды была замужем. Ее первым мужем был итальянский фотограф Клаудио Карлос Бассо (1990 по 1994). На съемках фильма «Квартира» она познакомилась с французским актером Венсаном Касселем. Они поженились в 1999 году. В этом браке родилось две дочери — старшей Дэве уже 14 лет. Девочка как две капли воды похожа на знаменитую маму. Младшей Леони — всего восемь. В августе 2013 года Белуччи и Кассель объявили о разводе.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что молодая жена Венсана Касселя Тина Кунаки родила ему ребенка.

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