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"Угнетения больше нет", — журналист "1+1" о скандальном эфире шоу "Право на владу"

После шоу «Право на владу» 11 апреля 2019 года, когда Петр Порошенко неожиданно пришел на канал «1+1» и пригласил кандидата в президенты Владимира Зеленского на дебаты, вернулось уважение к сильной стороне президента Украины, особенно на контрасте с его телефонным собеседником. Об этом пишет в Facebook журналист телеканала «1+1"Юлия Бориско.

«Думала, не усну после вчерашних телефонных дебатов, — пишет Юлия Бориско. — Но уснула и проснулась на подъеме. До трех ночи читала, что кто понаписывал — и, Боже, как приятно видеть своих!

Это майданное ощущение родства!

И если до вчерашнего дня (11 апреля. — Ред,) меня угнетало, что буду голосовать за ПП вынужденно и не по зову сердца, то теперь угнетения больше нет. Вернулось давно забытое уважение к сильной стороне президента, особенно на контрасте с телефонным собеседником. А уважая сильную личность, уже значительно приятнее за нее голосовать.

Ну и приступы смеха мне еще долго гарантированы))) Одним словом — Кулик)))

Думаю, даже на смертном одре он вспомнит тот оп-па-засада-вечер, когда пришел заочно разоблачать гаранта, а пришлось это делать под его тяжелым взглядом. Как некая байка «Лев и Кулик». Кулики же даже в природе «питаются исключительно мелкими беспозвоночными существами», а тут …)))" — написала журналист канала «1+1».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что канал Коломойского решил судиться с Порошенко из-за нашумевшего эфира шоу «Право на владу». Напомним, президент Украины 11 апреля в эфире телешоу на канале «1+1» призвал кандидата в президенты Владимира Зеленского не бояться и начать дебаты сейчас, а продолжить 14 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

В свою очередь Владимир Зеленский включился по телефону в эфире программы и сообщил, что едет во Францию для встречи с президентом этой страны Эммануэлем Макроном. А позже бросил трубку.

После скандального эфира на канале «1+1» лидер «Батьківщини» Юлия Тимошенко в своем видеообращении раскритиковала Зеленского.

Интересно, что во время рекламной паузы на передачи «Право на владу» на «1+1» выстроилась очередь желающих сделать селфи с Петром Порошенко. Видео попало в сеть.

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