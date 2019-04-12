Путин планирует отменить в России призыв в армию

Мир

Российская армия, воюющая в разных точках земного шара, вскоре может отказаться от призывников. Президент РФ Владимир Путин считает, что в связи с усложнением военной техники профессиональная армия более мобильна и востребована. Об этом глава Кремля заявил на встрече с сотрудниками НПО «Энергомаш».

Призывники же, по мнению Путина, не готовы справляться со стоящими перед войсками сверхсложными задачами. Призыв уйдет в прошлое. Нужно только время и соответствующее финансирование.

Напомним, Россия, у которой в последнее время повысился градус агрессии, размещает недалеко от Украины, Беларуси и границ Евросоюза военные формирования и создает новые военные городки.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что российские вооруженные силы постоянно проводят военные отработки по всему периметру своих границ и даже на чужой территории, задействовав большое количество военной техники и личного состава. На днях Россия провела тренировки в Черном море со стратегическими бомбардировщиками, истребителями и военными кораблями. На следующей неделе вооруженные силы России проведут совместные военные учения на полигоне «Брестский» в Беларуси.

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