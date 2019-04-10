Мир

Россия перебрасывает в Беларусь десантников: к чему готовятся

На следующей неделе вооруженные силы России и Беларуси проведут совместные военные учения на полигоне «Брестский». Об этом сообщили в Министерстве обороны Беларуси. 18 -22 марта в Беларуси проходила совместная штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки белорусских и российских войск.

Новые учения, в которых военные двух стран планируют обменяться боевым опытом и провести ряд культурных мероприятий, пройдут с 16 по 18 апреля.

Торжественная церемония открытия запланирована на 15 апреля.

Сообщается, что в Брест уже прибыла парашютно-десантная рота 106-й воздушно-десантной дивизии ВДВ ВС РФ. Кроме того, ожидается прибытие также десантно-штурмового батальона 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады и парашютно-десантного батальона 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, усиленного парашютно-десантной ротой российских ВДВ.

Целью учений является отработка действий подразделений, в том числе совместных, по ведению контрдиверсионных действий и взятию под контроль условного района ответственности, поиску и уничтожению условных диверсионных разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований.

Напомним, осенью прошлого года Россия провела на юге самые масштабные военные учения за последние 30 лет. Военные группировки действовали на восьми полигонах, в частности, и вблизи границы с Украиной.

Отметим, Россия под предлогом очередных учений собрала на полигоне в Ростовской области около 250 единиц техники и две тысячи военнослужащих. За 80 километров от границы с Украиной сейчас сконцентрированы российские танки Т-72Б3, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и самоходные гаубицы «Гвоздика».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, почему проведение совместных с Россией военных учений может быть опасным как для Беларуси, так и для Украины.

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