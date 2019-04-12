Путин стянул мощнейшее оружие к Черному морю: появилось видео

Мир

Руководство Вооруженных сил России продолжает стягивать в аннексированный Крым вооружение, создавая из полуострова мощную военную базу. В то же время свое присутствие в Черном море усилили и силы НАТО.

На днях Россия провела тренировки в Черном море, в которых были задействованы стратегические бомбардировщики, истребители и более 10 военных кораблей. Самолеты взлетали из оперативных аэродромов Крыма.

Видео учений Су-27СМ и Ту-160 по отработке условных воздушных целей опубликовало минобороны России.

Напомним, с 5 по 13 апреля в Черном море проходят учения НАТО «Морской щит — 2019». В них задействованы корабли и авиация США, Болгарии, Греции, Канады, Нидерландов, Румынии и Турции во взаимодействии с представителями вооруженных сил Грузии и Украины.

Стоит отметить, что российские вооруженные силы постоянно проводят военные отработки по всему периметру своих границ и даже на чужой территории. Так, на следующей неделе вооруженные силы России и Беларуси проведут совместные военные учения на полигоне «Брестский» в Беларуси.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как Украина может ответить на агрессию России в Черном море.

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