- 19:26 У Зеленского рассказали о встрече с Макроном, состоявшейся при поддержке Порошенко
- 19:13 Путин "обеднел" на 10 миллионов: обнародована декларация
- 19:02 В Украине узаконили электронные полисы автогражданки: что важно знать
- 18:59 В Киеве неизвестные демонстративно уничтожили десятки только высаженных деревьев
- 18:26 "Результат украинских выборов": экс-депутат Госдумы назвал причину увольнения "правой руки" Суркова
- 18:24 Теперь Бровары: дело Савченко и Рубана опять перебросили новым судьям
- 18:21 Боится за жизнь мамы и тети: удалось выяснить, куда cпецслужбы Путина упрятали охранника Яроша
- 18:01 Пытали током из-за велосипеда: под Киевом мужчину "по ошибке" подвергли жестоким издевательствам
- 17:59 "Вы сами все видели": Порошенко не стал комментировать хамство Зеленского
- 17:53 Ломаченко – Кролла: где смотреть чемпионский бой за пояса WBА и WBО
Путин стянул мощнейшее оружие к Черному морю: появилось видео
Руководство Вооруженных сил России продолжает стягивать в аннексированный Крым вооружение, создавая из полуострова мощную военную базу. В то же время свое присутствие в Черном море усилили и силы НАТО.
На днях Россия провела тренировки в Черном море, в которых были задействованы стратегические бомбардировщики, истребители и более 10 военных кораблей. Самолеты взлетали из оперативных аэродромов Крыма.
Видео учений Су-27СМ и Ту-160 по отработке условных воздушных целей опубликовало минобороны России.
Напомним, с 5 по 13 апреля в Черном море проходят учения НАТО «Морской щит — 2019». В них задействованы корабли и авиация США, Болгарии, Греции, Канады, Нидерландов, Румынии и Турции во взаимодействии с представителями вооруженных сил Грузии и Украины.
Стоит отметить, что российские вооруженные силы постоянно проводят военные отработки по всему периметру своих границ и даже на чужой территории. Так, на следующей неделе вооруженные силы России и Беларуси проведут совместные военные учения на полигоне «Брестский» в Беларуси.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как Украина может ответить на агрессию России в Черном море.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!