Путин "обеднел" на 10 миллионов: обнародована декларация

Мир

Пресс-служба Кремля обнародовала декларацию о доходах и имуществе президента Владимира Путина за прошлый год. Согласно документу, один из богатейших людей в мире (де-факто) официально заработал 8 млн 648 тыс. 353 рубля. В среднем его ежемесячный доход составил порядка 720,7 тыс. рублей.

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Если сравнить с 2017-м, картина следующая. Два года назад Путин заработал 18,7 млн рублей (в 2016-м — всего 8,86 млн рублей). Разница в доходах двух лет получилась из-за продажи земельного участка на полторы тысячи квадратных метров. Так что пропагандистские СМИ утверждают, что в прошлом году президент страны-агрессора «обеднел».

Что касается имущества, то его состав прежний: квартира в 77 кв м в собственности, гараж на 18 кв. м, квартира в 153,7 кв метра с гаражом в пользовании. Плюс два автомобиля — ГАЗ М21 и «Нива» и автоприцеп «Скиф».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что украинская журналистка Янина Соколова рассказала о важности Крыма для Путина.

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