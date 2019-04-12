Украина

В выходные в Киеве снова перекроют Южный мост

14 апреля (с 08:00 до 23:00) в связи с ремонтом на Южном мосту частично ограничат движение транспорта в направлении с проспекта Бажана на Столичное шоссе, сообщает «Киевавтодор». «ФАКТЫ» уже сообщали об перекрытии дорог в апреле, а также трудностях трафика на ряде путепроводов.

Так, до 23:00 28 апреля в связи с капремонтом частично ограничено движение на Южном мосту (в направлении с проспекта Бажана на Надднепрянское шоссе). Также до 30 апреля в связи с реконструкцией улицы И. Федорова введено ограничение на участке между улицами Большой Васильковской и Предславинской.

А с 9 апреля проводятся работы на проспекте Академика Палладина, которые ориентировочно продлятся до середины мая.

До 3 мая из-за ремонта деформационных швов ограничено движение по путепроводу через ж/д пути на Харьковском шоссе.

В районе Шулявского моста планируется частично перекрывать движение на проспекте Победы в связи с демонтажем прогонового строения путепровода. С 13 до 20 апреля частично ограничат движение через проспект Победы, сообщает КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева»: 13−15 апреля — в направлении центра, 16−19 апреля — в направлении области (в ночь на 16−20 апреля — с 23:00 до 06:00 следующего дня).

Сейчас «Киевавтодор» ведет ремонты на улицах Чернобыльской, Туполева, Заболотного, Семьи Кульженко, проспекте Правды. Капремонты планируются на улицах Борщаговской, Милославской, Никольско-Ботанической, на площадях Софийской, Дарницкой, Вокзальной, проспектах Степана Бандеры и Космонавта Комарова, Столичном шоссе и других объектах.

В субботу, 13 апреля (с 15:00 до 21:00), на Хрещатике проведут Чемпионат Украины по авторалли — ралли «Столица». Из-за этого спортивного мероприятия с 13:00 13 апреля до 03:00 14 апреля закрыто движение для транспорта на Крещатике — между улицами Б. Хмельницкого и Прорезной. В период проведения ралли изменит работу наземный общественный транспорт, маршруты которого проходят по этим улицам. В 15:00 откроется выставка спортивных авто, а в 19:00 — торжественное открытие соревнований.

С 13 апреля и ориентировочно до 20 апреля закрывается движение троллейбусов №№ 5,7,92Н, 93Н, 94Н на участке от станции метро «Нивки» до Воздухофлотского путепровода, что обусловлено демонтажными работами на Шулявском мосту. В этот период пассажироперевозки будут осуществляться за счет:

— временного троллейбуса № 5А («Улица Чернобыльская» — «Улица Белицкая»), который будет курсировать по улицам Ирпенской, Чернобыльской, Ф. Пушиной, проспекту Академика Палладина, Кольцевой дороге, проспекту Победы, улице Д. Щербаковского, улице Маршала Гречко, Сырецкой, в обратном направлении — по улицам Сырецкой, Маршала Гречко, Д. Щербаковского, проспекту Победы, проспекту Академика Палладина, улицам Академика Ефремова, Чернобыльской, Ирпенской;

— временного автобусного маршрута № 5ТР («Станция метро «Нивки» — «Станция метро «Площадь Льва Толстого») — по проспекту Победы, бульвару Т. Шевченко, улице Большая Васильковская до станции метро «Площадь Льва Толстого» (обратно — улицы Льва Толстого, Владимирская, бульвар Т. Шевченко).

В схему движения ночных троллейбусов №№ 92Н, 93Н, 94Н внесены такие изменения:

— № 92Н («Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) — «Просп. Свободы») проследует по трассе: просп. Свободы — улица В. Порика — просп. Правды — улица Маршала Гречко — улица Стеценко — улица Академика Щусева — улица Ю. Ильенко — улица Сечевых Стрельцов — улица В. Черновола — просп. Воздухофлотский — улица Огиенко — улица Г. Кирпы — улица Ползунова —улица Огиенко — просп. Воздухофлотский (в обратном направлении улица Народного Ополчения) — Международный аэропорт «Киев» (Жуляны);

— № 93Н («Улица Чернобыльская» — «Станция метро «Площадь Льва Толстого») — по улицам Чернобыльская, Академика Ефремова, проспектам Академика Палладина Победы, улицам Д. Щербаковского, Стеценко, Академика Щусева, Ильенко, Сечевых Стрельцов, Черновола, проспекту Победы, бульвару Т. Шевченко, улице Большая Васильковская, станция метро «Площадь Льва Толстого» (в обратном направлении улица Льва Толстого — улица Владимирская — бульвар Т. Шевченко);

— № 94Н («Проспект Леся Курбаса» — «Станция метро «Площадь Льва Толстого») — по проспекту Леся Курбаса, Кольцевой дороге, проспекту Победы, улицам Д. Щербаковского, Стеценко, Щусева, Ильенко, Сечевых Стрельцов, Черновола, проспекту Победы, бульвару Т. Шевченко, улице Большая Васильковская до станции метро «Площадь Льва Толстого» (в обратном направлении улица Льва Толстого — улица Владимирская — бульвар Тараса Шевченко).

Пассажиры автобуса № 5ТР могут пользоваться месячными проездными, приобретенными для проезда в троллейбусе.

Из-за ремонтных работ на контактной сети троллейбуса по проспекту Маяковского в ночь на 14 апреля (с 2 до 4 часов) троллейбус № 91Н курсирует по трассе «Центральный ж/д вокзал — Дарницкая площадь».

«Киевпасстранс» предупредил, что 13 и 14 апреля (суббота-воскресенье) продуктовые ярмарки изменят маршруты автобусов №№ 31, 61, 98 и троллейбуса № 34:

— автобус № 61 проследует по улицам Радунской, Градинской, Бальзака (четная сторона), М. Цветаевой, проспекту В. Маяковского, улицам Лифаря, Закревского, Драйзера, проспекту Генерала Ватутина, улице Кибальчича, бульвару Перова, улицам Микитенко (в обратном направлении улица Сулеймана Стальского), Радужной до ж/д платформы «Троещина»;

— автобус № 98 — по улицам Радунской, Будищанской, Бальзака, М. Цветаевой, проспекту В. Маяковского, улицам Лифаря, Пуховской до ТЭЦ-6;

— троллейбус № 34 — по улице Северной, проспекту Героев Сталинграда, улице Маршала Тимошенко, проспектам Героев Сталинграда, Степана Бандеры и обратно;

— автобус № 31 — от станции метро «Политехнический институт» до улицы Отто Шмидта по действующей схеме, далее по улицам Отто Шмидта, Нагорной и снова по действующей схеме.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как украинцы будут отдыхать на Пасху: график выходных в апреле. Кроме того, в Украине заработала интерактивная карта автобусных маршрутов. «ФАКТЫ» подробно рассказали, что это дает пассажиру.

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