Украина

"Сливают по полной, воевать не дают": у боевиков растет недовольство российскими командирами

Оккупационные войска на Донбассе активно жалуются на своих российских командиров: те ставят невыполнимые требования, присылают на места кураторов, а также не способны уговорить ОБСЕ «закрыть глаза» на присутствие военной техники на оккупированных территориях.

Формирования оккупантов в Алчевске открыто распространяют в сети жалобы на российских командиров. Скрин таких интернет-кляуз раздобыл и опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»).

Демотивированные оккупанты сами признают, что в их рядах процветает пьянство. А последствия пьяных выходок не заставили себя долго ждать. Фото последствий ночных поездок на танке приводит блогер Necro Mancer.

Напомним, оккупантам не удается скрыть проблему пьянства и злоупотребления наркотиками в своих рядах. Периодически всплывают случаи пьяных драк между группировками, а в оккупированном Донецке местные боевики в пьяном угаре избили до смерти российского куратора.

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