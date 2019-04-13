Впервые опубликованы фотографии Меган Маркл во младенчестве

Мир

После того, как британский принц Гарри и его жена Меган Маркл объявили о том, что не собираются торопиться публично объявлять о рождении своего первенца и показывать ребенка народу, английское издание Daily Mail в качестве компенсации опубликовало снимки самой Меган во младенчестве. Их предоставил дядя герцогини Сассекской — брат ее матери Джозеф Джонсон. Так, на первой в своей жизни фотографии Меган, которой всего лишь несколько часов от роду, позирует вместе со своей 24-летней матерью-афроамериканкой Дорией 4 августа 1981 года в палате лос-анджелесской больницы. На других она изображена с бабушкой Жанетт Джонсон. Есть также снимки, на которых будущая «принцесса» предстает уже немного постарше.

Первый снимок в жизни Меган

С бабушкой Жанетт

69-летний Джозеф рассказал изданию некоторые подробности о своей племяннице. Так, он говорит, что «не узнает Меган» в сообщениях о том, что она резко обращается с персоналом и что ее прозвали «Герцогиней Трудной». В то же время он сказал, что его жена Памела была обижена, когда на королевскую свадьбу из всей родни пригласили только мать невесты — Дорию. Сам Джозеф относится к этому спокойнее. Сначала он, правда, думал, что их приглашения потерялись на почте — ведь с Меган и Дорией у них всегда были хорошие отношения. Он до сих пор не знает, почему Меган проигнорировала своих самых близких родственников. «У нее сейчас свои собственные друзья. Их она и пригласила. Думаю, вы могли бы сказать, что это „голливудские короли“. Люди, которые в центре внимания. И такова сейчас ее жизнь», — сказал Джонсон. Он также рассказал, что решил обнародовать фотографии, чтобы показать другую сторону семьи Меган — «позитивную, а не дегенеративную», намекая на непростые отношения Меган с родней со стороны отца. Ее единокровные брат и сестра неоднократно нападали на герцогиню в прессе. А отец Томас Маркл дал ряд скандальных интервью и опубликовал личное письмо Меган, обращенное к нему и непредназначенное для чужих глаз.

Джозеф и его жена Памела

Ранее «ФАКТЫ» писали — Последний разговор: Меган Маркл бросила трубку и больше никогда не будет общаться с отцом.

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