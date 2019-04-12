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Анджелина Джоли тянет с разводом потому, что хочет вернуть Брэда Питта
Кинозвезды Анджелина Джоли и Брэд Питт, объявившие о своем разрыве в сентябре 2016 года, до сих пор окончательно не оформили свой развод, хотя еще в ноябре прошлого года, после длительных и скандальных разбирательств, наконец уладили вопрос опеки над детьми. Официально они все еще женаты.
Как утверждает газета The Sun со ссылкой на приближенный к паре источник, 43-летняя Джоли, которая была инициатором разрыва, изменила свою точку зрения и теперь тянет с разводом потому, что хочет вернуть Питта и дать их семье второй шанс. «Анджелина четко дала понять Брэду, что хочет восстановить их отношения… Поэтому она старается, как может, усложнить для него бракоразводный процесс», — утверждает инсайдер.
55-летний Брэд совершенно не заинтересован в примирении и хочет жить своей жизнью. Но при этом он хочет остаться с Анджелиной в хороших отношениях ради их шестерых детей — 17-летнего Мэддокса, 15-летнего Пакса, 14-летней Захары, 12-летней Шайло и десятилетних двойняшек Нокса и Вивьен. «Он хочет наконец все окончательно уладить. На самом деле это можно было сделать еще год назад — но она не позволяет», — пишет издание. В январе пара дважды встречалась лицом к лицу в офисах своих адвокатов, все еще обсуждая детали развода.
В марте сообщалось, что Питт и Джоли просили суд предоставить им официальный статус людей, свободных от брачных уз — несмотря на то, что развод все еще не завершен.
Обоим актерам время от времени приписывают новые романы. Так, Джоли американские СМИ недавно в очередной раз «свели» с актером Колином Фаррелом, вместе с которым она снималась в картине «Александр», где он играл легендарного царя и полководца Александра Македонского, а она — его мать. А Питту определили в подруги Шарлиз Терон. Однако все это остается только слухами.
Питт и Джоли официально поженились в 2014 году — после того, как восемь лет прожили в гражданском браке. Их роман завязался на съемочной площадке фильма «Мистер и миссис Смит», когда Брэд еще был женат на Дженнифер Анистон.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Анджелина Джоли в «ангельском облике» вышла в свет с четырьмя младшими детьми.
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