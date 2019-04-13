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Украину накроют сильные заморозки: каким областям не повезет с погодой
Украинский Гидрометцентр выступил с важным предупреждением в связи с прогнозами о похолодании.
Так, сильные заморозки возможны ночью 14 апреля (воскресенье) и 15 апреля (понедельник) в западных, Житомирской, а 15 апреля — и в Киевской области.
Температура воздуха в указанных регионах составит от нуля градусов до 3 градусов мороза (ІІ уровень опасности, оранжевый), в Черниговской и Сумской областях возможны заморозки на поверхности грунта до минус 5 градусов (І уровень опасности, желтый).
Погода на 13 апреля
Заморозки 14 апреля
Напомним, ранее синоптик назвала дату, с которой в Украине должно начаться потепление.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.