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Украина

Украину накроют сильные заморозки: каким областям не повезет с погодой

17:58 13 апреля 2019 653
Заморозки на грунте
Инф. «ФАКТОВ»

Украинский Гидрометцентр выступил с важным предупреждением в связи с прогнозами о похолодании.

Так, сильные заморозки возможны ночью 14 апреля (воскресенье) и 15 апреля (понедельник) в западных, Житомирской, а 15 апреля — и в Киевской области.

Температура воздуха в указанных регионах составит от нуля градусов до 3 градусов мороза (ІІ уровень опасности, оранжевый), в Черниговской и Сумской областях возможны заморозки на поверхности грунта до минус 5 градусов (І уровень опасности, желтый).

Погода на 13 апреля

Заморозки 14 апреля

Напомним, ранее синоптик назвала дату, с которой в Украине должно начаться потепление.

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