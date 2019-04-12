Возвращаются холода: синоптик дала неутешительный прогноз на выходные

Украина

Предстоящие выходные в Украине будут преимущественно холодными, только на востоке и юге останется тепло.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в субботу и воскресенье, 13 и 14 апреля, в течение дня в западных и северных областях ожидается + 7 + 12 градусов, в центре — + 10 + 15 градусов, на юге и востоке — + 14 + 18 градусов.

13 апреля в восточной части Украины вероятны дожди, 14 апреля осадки возможны и на юге. На остальной территории без существенных осадков.

В Киеве 13−14 апреля будет преобладать прохладная погода, температура воздуха +8 +10 градусов, однако существенные осадки маловероятны.

Диденко пишет, что на следующей неделе на западе и на крайнем севере Украины местами возможны заморозки.

Потепление в Украине предполагается ориентировочно с 17 апреля.

Как писали «ФАКТЫ», синоптики предупреждали о грозах в апреле и майских заморозках. В связи с похолоданием во Львове даже решили возобновить отопительный сезон, который был приостановлен 8 апреля.

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