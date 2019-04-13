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Украина

Бойцы ВСУ нанесли сокрушительный удар по позиции боевиков на Донбассе (видео)

19:20 13 апреля 2019 59
Удар по позициям террористов
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появилось новое воодушевляющее видео уничтожения блиндажа боевиков на Ясиноватской развязке. Его выложил в Facebook украинский офицер Анатолий (Штефан) Штирлиц. Напомним, ранее он показал, как Бойцы батальона «Донбасс Украина» отомстили боевикам за гибель своих побратимов — Яны Червоной и Александра Милютина.

«В комментариях на ютуб-канале vata так ярко пылает как и блиндаж ватрушек на Ясиноватской развязке, а **кани рвутся, как их склады с БК», — прокомментировал он короткий ролик.

Тем временем в Штабе Операции объединенных сил сообщили, что с начала текущих суток, 13 апреля, враг шесть раз обстрелял позиции наших военных, в т. ч. с применением оружия, запрещенного «минскими договоренностями». Все обстрелы зафиксированы в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» — в районе населенных пунктов Новотроицкое, Авдеевка, Павлополь, Пески. Также автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие оккупанты применили для обстрела защитников Авдеевки.

Напомним, в сети назвали имя мужественного бойца ВСУ, получившего смертельное ранение под Авдеевкой 12 апреля.

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