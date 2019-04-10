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Отомстили за Яну Червону и Сашу Милютина: в сеть выложили видео мощного удара ВСУ по позициям боевиков на Донбассе
Бойцы батальона «Донбасс Украина» отомстили боевикам за гибель своих побратимов — Яны Червоной и Александра Милютина. С погибшими под вражеским обстрелом на Донбассе бойцами ВСУ простились 4 августа: с Яной Червоной в Харькове, а с Александром Милютиным — в Бахмуте.
«К сожалению, наших воинов не вернуть, но получают российские оккупанты сполна», — так прокомментировал видео мощного удара по позициям боевиков офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц.
Бойцы батальона «Донбасс Украина» погибли 2 августа 2019 года. Тогда наши позиции у Новозвановки противник обстреливал трижды. Первый произошел в 11:10 — тогда противник выпустил в сторону украинских военных около десятка мин 120-го и 82-го калибров. Второй обстрел начался с 13:25 и продолжался до почти 15:00. В районе наших позиций тогда взорвались двадцать минометных снарядов тяжелых калибров. А уже через считанные минуты противник нанес третий удар в сторону этого населенного пункта. Кроме минометов, боевики использовали и ствольную артиллерию 152-го калибра. Блиндаж, в котором находились Яна Червона и Александр Милютин был полностью разрушен.
Всего в ходе этого обстрела российские войска потратили тридцать минометных и шесть артиллерийских снарядов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», старшего солдата Яну Червону наградили Богдана Хмельницкого III степени (посмертно).
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