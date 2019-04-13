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Украинец Беленюк третий раз в карьере стал чемпионом Европы (видео)
Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк завоевал золотую медаль в весовой категории до 87 кг на чемпионате Европы по борьбе, который проходит в Бухаресте (Румыния).
Наш спортсмен на пути к решающему противостоянию одолел Ионна Гуклека из Хорватии (6:1), венгра Эрика Сильвашши (3:1) и литовца Эйвидаса Станкевичюса (5:1). В финале Жан сошелся с Исламом Аббасовым из Азербайджана. По ходу встречи соперник украинца повел в счете, но в итоге наш соотечественник переломил ход поединка и завершил его в свою пользу — 5:1.
Одержав победу, Жан на радостях и к восторгу зрителей станцевал гопак, держа в руках флаг Украины. Настоящий патриот!
Добавим, что это уже третье «золото» европейского первенства для Беленюка — раньше он триумфовал в финском Вантаа в 2014-м и столице Латвии Риге в 2016-м.
Напомним, ранее украинские спортсменки — Оксана Ливач (до 50 кг), Ирина Гусяк (до 55 кг), Алла Черкасова (до 68 кг) и Алина Бережная (до 72 кг) — завоевали золотые медали в вольном стиле. Благодаря успешному выступлению наших девушек Украина занимает первое место в медальном зачете, имея в своем активе пять золотых, а также по две серебряных и бронзовых наград.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский тяжелоатлет Чумак завоевал три «золота» на чемпионате Европы.
Фото НОК Украины
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