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Проигнорировал четыре повестки: в Минобороны сделали резонансное заявление о Зеленском
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал результаты проверки нахождения на военном учете в ВСУ Владимира Зеленского. С запросом о проведении такой проверки в Министерство обороны обратились народные депутаты Александр Бригинец, Юлий Мамчур, Татьяна Черновол и др.
В сообщении, размещенном на официальном сайте Минобороны, говорится о том, что Зеленский находится на военном учете военнообязанных в Металлургическо-Долгинцевском объединенном территориальном центре комплектации и социальной поддержки города Кривого Рога
К воинской службе пригоден, однако военную службу в ВСУ не проходил.
Во время мобилизации гражданину Зеленскому четырежды направлялись повестки по адресу, указанному в его учетных документах — трижды в 2014 году и один раз в 2015 году, однако в военный комиссариат он не прибыл.
Напомним, ранее политолог Владимир Цибулько заявил, что в случае, если шоумен Владимир Зеленский одержит победу на президентских выборах, Украина не сможет избежать полномасштабного вторжения Российской Федерации.
А военный эксперт объяснил, почему Владимир Зеленский, даже если выиграет второй тур выборов и возглавит страну, не сможет решить самую сложную задачу, которая стоит перед главой государства — закончить войну на Донбассе.
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