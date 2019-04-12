Украина

В Украине рассказали, почему Зеленскому вряд ли удастся закончить войну на Донбассе

Если Владимир Зеленский выиграет второй тур выборов и возглавит страну, он не сможет решить самую сложную задачу, которая стоит перед главой государства — закончить войну на Донбассе. Зеленский озвучил несколько вариантов разрешения военного конфликта. Но все они трудно осуществимые, так как прекращение военных действий на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей напрямую зависит от России. А она, в свою очередь, не признает себя стороной конфликта. Об этом на «Апострофе» пишет военный эксперт Денис Попович.

По словам Зеленского, необходимо продолжать выполнение минских договоренностей, попутно реформируя формат минского процесса

«В этом алгоритме нет России, которая не считает себя стороной конфликта, позиционируя его как внутриукраинскую проблему. Поэтому, призывая к прямому диалогу с РФ и декларируя необходимость выполнения минских соглашений, Владимир Зеленский, по сути говорит взаимоисключающие вещи», — считает Попович, отмечая, что в ближайшее время Кремль явно не намерен менять свою позицию.

Так как в команде Зеленского считают, что с так называемыми «властями ДНР и ЛНР» разговаривать нет смысла из-за их несамостоятельности, новому президенту придется проводить политику, какую проводил президент Порошенко последние четыре года.

Попович считает, что если соблюсти минские соглашения, то наша страна действительно может получить мир.

«Но с другой стороны Россия не только решает все свои проблемы на Донбассе, но и в среднесрочной перспективе получает шанс захватить всю Украину», — пишет эксперт.

Попович отмечает, что команда Зеленского может попытаться запустить третий сценарий, который заключается в расширении минского (нормандского) формата, например, за счет включения туда США и Великобритании.

Однако, эксперт снова сомневается в том, что на это решение пойдет Путин и в чем тут будет состоять выгода Кремлю.

«Но даже если команда „ЗЕ“ и сумеет добиться своего, это совершенно не означает быстрого завершения войны. Поэтому совершенно не исключено, что к президентским выборам-2024, война на Донбассе все еще будет продолжаться», — уточняет Попович.

Ранее «ФАКТЫ» писали о плане действий Зеленского в случае победы на выборах, а также об экспертах его команды.

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