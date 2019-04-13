Спорт

Сборная Украины по гандболу добыла тяжелую победу в отборе на Евро-2020

Мужская сборная Украины по гандболу одержала выездную победу в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы-2020. Подопечные Сергея Бебешко отправились в гости к аутсайдеру группы — Фарерским островам.

Несмотря на уверенную домашнюю победу (30:19), выездной поединок, который островная сборная проводила в датском Копенгагене, сложился намного сложнее для наших ребят. По ходу встречи одна и другая команды поочередно вырывались на один-два мяча вперед, но затем соперник неизменно сравнивал счет. В итоге все решалось на последних минутах, и минимальная победа таки досталась «желто-синим» — 27:26.

Лучшим бомбардиром в составе нашей сборной стал Владислав Остроушко, забросивший 9 мячей, а в составе хозяев самым метким оказался Ян Паули Тофт Йохансен, в активе которого 7 голов.

Эта победа стала для украинцев третьей подряд в отборочном турнире и, набрав 6 очков, команда Сергея Бебешко делит первое-второе место в турнирной таблице с Данией, которой уступает по дополнительным показателям. Именно против датчан наша сборная проведет свой следующий матч 12 июня в киевском Дворце спорта.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стали известны соперницы женской сборной Украины по гандболу в отборе на Евро-2020.

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