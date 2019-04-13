- 21:50 Сборная Украины по гандболу добыла тяжелую победу в отборе на Евро-2020
- 21:49 В Венгрии полсотни украинцев поплатились за мошенничество с гражданством
- 21:17 Проигнорировал четыре повестки: в Минобороны сделали резонансное заявление о Зеленском
- 21:16 Украинец Беленюк третий раз в карьере стал чемпионом Европы
- 21:11 В Украину вернули старинную грамоту, исчезнувшую из Киева во время войны
- 20:50 Смертельный взрыв на заводе в Лисичанске: выяснилась важная деталь
- 20:23 В центре Киева вспыхнули два авто: подозревают поджог
- 19:54 Ульяна Супрун рассказала, как правильно ездить на велосипеде
- 19:22 Группу The Prodigy постигла вторая за месяц трагедия
- 19:20 Бойцы ВСУ нанесли сокрушительный удар по позиции боевиков на Донбассе
Сборная Украины по гандболу добыла тяжелую победу в отборе на Евро-2020
Мужская сборная Украины по гандболу одержала выездную победу в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы-2020. Подопечные Сергея Бебешко отправились в гости к аутсайдеру группы — Фарерским островам.
Несмотря на уверенную домашнюю победу (30:19), выездной поединок, который островная сборная проводила в датском Копенгагене, сложился намного сложнее для наших ребят. По ходу встречи одна и другая команды поочередно вырывались на один-два мяча вперед, но затем соперник неизменно сравнивал счет. В итоге все решалось на последних минутах, и минимальная победа таки досталась «желто-синим» — 27:26.
Лучшим бомбардиром в составе нашей сборной стал Владислав Остроушко, забросивший 9 мячей, а в составе хозяев самым метким оказался Ян Паули Тофт Йохансен, в активе которого 7 голов.
Эта победа стала для украинцев третьей подряд в отборочном турнире и, набрав 6 очков, команда Сергея Бебешко делит первое-второе место в турнирной таблице с Данией, которой уступает по дополнительным показателям. Именно против датчан наша сборная проведет свой следующий матч 12 июня в киевском Дворце спорта.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стали известны соперницы женской сборной Украины по гандболу в отборе на Евро-2020.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.