Шоу-бизнес

Сама на себя не похожа: Лобода взбудоражила сеть откровенным фото

Известная украинская певица Светлана Лобода, чьи гонорары за выступления в России превысили аналогичные гонорары самого Киркорова, взбудоражила сеть новым откровенным фото. Его она выложила в Instagram. Лобода снова позирует «ню». В комментарии к снимку певица написала, что примеряет образ к новому клипу и предлагает своим поклонникам отгадать, на какую именно.

«Готова к новому клипу. На какую песню?», — написала она.

Фото в Instagram lobodaofficial

Однако кроме хвалебных комментариев под откровенным фото появились и нелицеприятные. В частности, один из подписчиков певицы констатировал, что столь откровенные образы ей уже не идут.

«Понтов много толку мало. Все одно и то же. А рожа уже старая, как не тяни», — написал пользователь с ником dgjjk2019.

«Походу порно клип хочет снять …», — предположил andkirtulak.

Напомним, ранее эпатажная артистка выложила в Instagram фото, на которых она позирует голой, прикрывшись лишь кожаной курткой. В руках она держала фотоаппарат, которым прикрывала обнаженную грудь.

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