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- 7:25 Сама на себя не похожа: Лобода взбудоражила сеть откровенным фото
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Сама на себя не похожа: Лобода взбудоражила сеть откровенным фото
Известная украинская певица Светлана Лобода, чьи гонорары за выступления в России превысили аналогичные гонорары самого Киркорова, взбудоражила сеть новым откровенным фото. Его она выложила в Instagram. Лобода снова позирует «ню». В комментарии к снимку певица написала, что примеряет образ к новому клипу и предлагает своим поклонникам отгадать, на какую именно.
«Готова к новому клипу. На какую песню?», — написала она.
Фото в Instagram lobodaofficial
Однако кроме хвалебных комментариев под откровенным фото появились и нелицеприятные. В частности, один из подписчиков певицы констатировал, что столь откровенные образы ей уже не идут.
«Понтов много толку мало. Все одно и то же. А рожа уже старая, как не тяни», — написал пользователь с ником dgjjk2019.
«Походу порно клип хочет снять …», — предположил andkirtulak.
Напомним, ранее эпатажная артистка выложила в Instagram фото, на которых она позирует голой, прикрывшись лишь кожаной курткой. В руках она держала фотоаппарат, которым прикрывала обнаженную грудь.
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