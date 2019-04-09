Голая и с фотоаппаратом: Лобода заинтриговала поклонников пикантными кадрами (фото)

Шоу-бизнес

Популярная певица Светлана Лобода, чье выступление в России стоит дороже, чем Киркорова, заинтриговала поклонников пикантными кадрами. Эпатажная артистка, которая не стесняется демонстрировать свои формы в сети, опубликовала в Instagram очередные фото. Лобода позирует голой, прикрывшись лишь кожаной курткой. В руках она держит фотоаппарат, которым прикрывает обнаженную грудь.

Пикантные кадры Лобода подписала строчками из своей новой песни.



«Чтоб это не стоило, да, мне это нужно, ты хочешь все на стоп и я здесь без оружия, только не стой, стреляй в меня, ну же, Bang», — написала Светлана под фото.

Очевидно, в таком откровенном образе певица вскоре предстанет в новом клипе. Ранее Лобода представила драматичный клип INSTADRAMA.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что американская актриса и певица Дженнифер Лопес в новом клипе шокировала кадрами без белья и эротичными танцами у шеста.

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